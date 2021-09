Salma Hayek et son astuce pour lutter contre les rides C’est très luxueux !

in

A cette occasion nous vous ferons savoir quel est le luxueux traitement que Salma Hayek choisit de combattre les ridesEh bien, comme vous pouvez le voir, il a l’air beaucoup plus jeune qu’il ne l’est et cela a assez impressionné ses fans.

Être une célébrité n’est pas du tout facile et parmi les secrets de beauté de Salma Hayek il y en a un qui est sans doute le mieux gardé.

De cette façon, il utilise une crème anti-rides avec un ingrédient si luxueux comme original et c’est aussi 100% mexicain.

Et ce n’est pas le seul secret, car elle doit en avoir plusieurs, puisque la diva mexicaine est plus qu’époustouflante à 55 ans.

En fait, son apparence fait fureur sur divers réseaux sociaux, car elle surprend ses 18,7 millions de followers sur le célèbre réseau social Instagram à travers le monde en se montrant comme la propriétaire d’une peau impeccable et d’une silhouette en forme, belle, harmonieuse et toujours impeccable.

Dans la publication de ses 55 ans, lorsqu’elle s’est félicitée “heureuse 55 à moi, déjà à la recherche de nouvelles aventures, reconnaissante”, elle a l’air incroyablement belle, sans rides d’expression ni rides profondes dans un exemple clair qu’elle prend beaucoup de soin prendre soin du visage.

Sur cette photographie où il porte un maillot de bain bleu et regarde l’horizon, il est clair qu’au-delà de la beauté de ses traits, Hayek arbore une peau jeune, lisse, uniforme et bien sûr fraîche.

En effet, l’actrice a avoué à plusieurs reprises dans des interviews qu’elle recourait beaucoup aux traitements naturels car elle connaît la sagesse de l’herboristerie mexicaine.

Il aime éviter, si possible, les traitements plus invasifs pour traiter les rides et ridules d’expression sur la peau du visage.

Bien qu’elle ne nie pas avoir fait quelques cures ou soins de beauté, Salma raconte souvent qu’elle se tourne vers les secrets de sa grand-mère, ainsi que ce qu’elle sait des remèdes maison car c’est une ressource utilisée dans son pays d’origine.

Il est à noter que l’actrice a eu l’opportunité de s’aventurer dans le monde de la beauté il y a quelques années et avec Nuance a exploré sa propre ligne de soins pour les cheveux et la peau.

Il aime aussi pouvoir se faire plaisir et maximiser la qualité des produits qu’il consomme, bien plus que ceux posés sur sa peau.

C’est pourquoi cette marque, en plus du shampooing, du revitalisant, de la crème pour les mains et du masque de traitement pour nourrir les cheveux avec des ingrédients naturels, des exfoliants et des sérums, a pour vedette la crème pour le visage : Anti-Aging Super Cream.

La crème anti-rides de luxe contient un ingrédient unique sur le marché et 100% mexicain : le tepezcohuite.

Ce composant est en fait utilisé pour traiter les cicatrices et est également indiqué pour les brûlures et c’est elle-même qui l’a emmené dans les laboratoires, où ils ont été surpris de voir son efficacité en lui disant :

Comment est-ce que personne ne porte ça ?! “

Les bienfaits de la tepezcohuite sont principalement ceux liés à la régénération dermique qu’elle produit et est utilisée en médecine traditionnelle aussi précisément dans le but de reconstituer la peau après des plaies.