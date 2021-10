Salma Hayek fait une rare apparition sur le tapis rouge avec sa fille Valentina à l’avant-première de « Eternals »

Salma Hayek a amené sa fille Valentina Paloma Pinault à la première des Eternals cette semaine. Hayek et Valentina, 14 ans, ont posé pour les caméras sur le tapis rouge lors de l’événement de lundi soir, et Hayek a même déclaré à Entertainment Tonight que sa fille avait joué un rôle clé pour la convaincre d’assumer ce rôle. Au départ, l’actrice n’avait aucun intérêt pour le genre super-héros.

« Pour moi, c’est un choc à bien des égards. Juste de savoir que dans la cinquantaine, vous allez être un héros, un héros d’action, dans la famille Marvel », a déclaré Hayek, 55 ans. « Et puis en plus, c’était un homme qu’ils venaient de transformer en femme. Je veux dire, si quelqu’un me l’avait dit il y a cinq ans, j’aurais ri… tellement fort. Et nous y sommes ! N’importe quoi est possible. »

Lorsque les journalistes ont demandé à Valentina ce qu’elle pensait de sa mère assumant ce rôle, elle a répondu : « Elle est cool, elle est cool. » Elle portait une mini-robe noire à pois tandis que sa mère portait une robe noire longue au sol pour le tapis rouge. La première a eu lieu à Los Angeles lundi soir, quelques semaines avant la sortie en salles du film.

Hayek incarnera l’éternel Ajak, qui était représenté comme un homme dans les bandes dessinées Marvel mais a été réécrit en tant que femme pour le MCU. Ajak est le chef spirituel des Éternels, leur principal lien avec les Célestes – les êtres divins qui les ont créés. Hayek était particulièrement heureuse qu’elle joue un personnage dont « le pouvoir guérit ».

Eternals parle d’une race d’êtres apparemment immortels qui vivent sur Terre depuis plus de 7 000, protégeant l’humanité des menaces, y compris leurs propres homologues maléfiques, les Deviants. Les Éternels ont été créés dans un but inconnu par les Célestes, une ancienne race du mythe de Marvel qui a déjà été évoquée dans le MCU.

Dans leur nouveau film, les Eternals seront présentés au monde à cause de « l’émergence » – le nom dans le monde pour le retour des formes de vie qui ont disparu après le fameux cliché de Thanos. Le casting d’Eternals est l’un des Marvel les plus loués jamais réunis. En plus de Hayek, il comprend Gemma Chan, Richard Madden, Kumail Nanjiani, Lia McHugh, Brian Tyree Henry, Lauren Ridloff, Barry Keoghan, Don Lee et Angelina Jolie.

Eternals a déjà reçu des critiques généralement positives de la part des critiques qui ont assisté à la première de lundi soir. Le film sera disponible dans les cinémas du monde entier le vendredi 5 novembre 2021.