Salma Hayek : Le fan crie Viva México ! et l’actrice s’approche pour le remercier – El Sol de México

Il ne fait aucun doute qu’un « Vive le Mexique !« L’étranger excite tout le monde et pour l’actrice Salma Hayek n’a pas fait exception, puisqu’après le dévoilement de son étoile sur le Hollywood Walk of Fame ce vendredi, à Los Angeles, en Californie, l’actrice a eu un beau geste avec un peu fan mexicain, faisant ainsi preuve de simplicité, de charisme et d’empathie envers ses disciples.

Le moment a été partagé dans TIC Tac par l’utilisateur @ osqui244 via un vidéo où est montré le moment exact où la native de Coatzacoalcos, Veracruz, quitte l’événement de dévoilement, accompagnée de son équipe de sécurité.

️ Jeremy Renner se sent comme le grand-père du MCU donnant vie à Hawkeye

Dans ces moments-là, au loin, il salue un groupe de fans qui vous salue et ils le félicitent pour un événement si important, cependant, ce qui a volé le cœur du célèbre était le cri de Vive le Mexique ! d’un peu qui faisait partie du groupe.

Ému par le geste de la fille, qui portait un chapeau mariachi bordeaux et garniture dorée sur le dos, Salma n’a pas hésité à s’approcher d’elle pour lui demander son nom et lui remettre son autographe.

« Comment t’appelles-tu? Sammy ! … Tu as un très joli nom et tu es magnifique. Merci d’être venue », a déclaré la belle star aux personnes présentes, qui ont fait tout leur possible pour lui exprimer leurs félicitations et surtout lui dire à quel point elle était belle.

« je suis très reconnaissant, Merci à vous tous d’être venus Merci pour l’amour! Au revoir les gars! passe une bonne nuit », a-t-il conclu, en serrant la main de certains de ceux qui l’ont salué.

Compte tenu de cela, les utilisateurs ont applaudi l’acte et ils ont rempli la publication de nombreux messages de soutien et d’admiration, car il ne fait aucun doute que Salma Hayek sait être reconnaissante envers son public qui l’aime et l’admire tant.

DÉVOILEZ VOTRE ÉTOILE SUR LE WALK OF FAME

Ce vendredi Salma Hayek de Veracruz a dévoilé son étoile sur le Walk of the Famma à Hollywood, accompagné de l’acteur Adam Sandler, le cinéaste Chloé Zao et le maire de Los Angeles, Eric Garcetti, qui est un ami très proche du Mexicain.

️ Abonnez-vous à notre newsletter et recevez les notes les plus pertinentes dans votre e-mail

Dans une élégante robe noire avec une jupe large, un décolleté haut et des reflets argentés sur le haut, Hayek a remercié la reconnaissance et l’a dédiée à ses fans, qui lui a donné le « courage » de poursuivre ses rêves et de réussir dans le cinéma américain.

Il est important de noter que sa vedette est située tout près du Chinese Theatre, cinéma emblématique d’Hollywood Boulevard, auquel ils ont assisté. de nombreux fans hispaniques de l’actrice pour assister à la cérémonie.