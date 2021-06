Salma Hayek parle de ce qu’elle ressent à 54 ans

Claudia Cándano (CC) : Dans Hitman’s Wife’s Bodyguard, votre personnage est dur, mais très maternel. Quelle part de ce caractère voyez-vous en vous ?

Salma Hayek Pinault (SHP) : Oui, je suis très maternelle, mais je ne suis pas si impoli. Je suis direct, mais je ne suis pas impoli.

Claudia Cándano : Dans une partie, ils parlent de son âge et elle devient folle. Que pensez-vous vraiment de l’âge ? Est-ce que ça vous traumatise vraiment ou pas ?

SHP: Non, pas du tout traumatique. Je parle toujours de mon âge, je le dis sans problème. Je suis fier de mon âge. Ce qui est vrai, c’est qu’il y a des gens qui méprisent les autres à cause de leur âge. Surtout les femmes.

Robe et chaussures, GUCCI. Ceinture, ALEXANDER MCQUEEN. Boucles d’oreilles et bague, ANNOUSHKA. (Photo : Zoe McConnell @zoemcconnell)

CC: Bien sûr, comme si tu n’avais plus rien devant toi…

SHP: Ils ont mis une date d’expiration pour tout. Je pense que ça arrive à beaucoup de femmes – et tu n’as pas besoin d’avoir mon âge, ça peut t’arriver à trente ans, hein ? – qu’elles te disent : “Oh, non, tu n’es plus à cause de ton âge”, et parfois il faut rester tranquille. Je pense qu’il y a beaucoup de femmes qui s’identifient à la fureur de Sonia parce qu’il y a des choses qu’on ne peut pas dire aux idiots qui pensent que parce qu’on a un certain âge, on est incapable de faire les choses ou d’avoir de la beauté ou de la féminité. Ils veulent vous mettre à la retraite et non, vous avez encore beaucoup à offrir.