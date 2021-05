Salma Hayek parle de son rôle dans Eternals – Las Noticias de Chihuahua – Entrelíneas

Sans aucun doute, Salma Hayek vit “un second souffle” dans sa carrière artistique, alors que la nominée aux Oscars reste aux yeux du public grâce à ses projets à venir allant de House of Gucci, Hard to care 2, mais surtout Eternals, du récent Oscar vainqueur Chloé Zhao. Le prochain film Marvel marque ses débuts dans l’univers cinématographique, mais à vrai dire, l’acteur mexicain n’a jamais imaginé faire partie de l’empire audiovisuel construit par Kevin Feige. Dans une interview exclusive avec Variety, Hayek a raconté comment était le processus d’intégration dans le film, mais surtout, elle a réfléchi à la difficulté de devenir un super-héros dans l’industrie lorsque l’on est identifié comme mexicain et une femme.

L’actrice de 54 ans a raconté le choc et l’incrédulité qu’elle a ressentis lorsque Marvel Studios l’a appelée pour lui offrir le rôle principal d’Ajak – qui, soit dit en passant, dans les bandes dessinées est un personnage masculin. Pendant un moment, il pensa que c’était une blague, car il lui sembla étrange qu’ils concentrent leur attention sur une actrice mexicaine appréciant ses cinquante ans.

«Cela ne m’a jamais traversé l’esprit d’être dans un film Marvel. Je suppose que je pensais avoir raté une opportunité qui ne se reproduirait plus, mais ce fut un choc absolu. Soudain, j’ai reçu un appel: «ils veulent vous parler d’une nouvelle franchise». Et je me suis dit “Quoi?” Et j’ai dit que j’allais bien […] C’est un peu difficile d’être un héros d’action si vous êtes mexicain. Il est très difficile d’être une héroïne d’action si vous êtes mexicaine et une femme. Mais pour un héros d’action, mexicain, féminin et de mon âge, je pensais qu’ils me faisaient une farce. Et puis le pire, c’est que j’ai été l’une des premières actrices qu’ils ont choisie. J’ai dû garder la bouche fermée pendant tant de mois. Je ne pourrais le dire à personne. Et je ne pouvais pas attendre le jour où je pourrais le dire.

Source: CinePremier