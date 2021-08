Salma Hayek porte des charms en rouge et le résultat est un succès | Instagram

Telle une reine ! C’est à quoi ressemblait l’actrice mexicaine Salma Hayek lorsqu’elle a enveloppé ses charmes dans une élégante robe rouge pour une cérémonie plus qu’exceptionnelle, la star a voulu se souvenir de ce moment avec une photographie sur les réseaux sociaux.

L’image, qui date apparemment d’il y a quelques jours, montre la belle Salma Hayek Jiménez Enveloppé dans le vêtement qui, étant de couleur rouge, mettait en valeur sa beauté ainsi que la couleur de ses lèvres.

L’épouse de François-Henri Pinault Elle avait l’air plus qu’élégante dans la robe bustier au décolleté peu prononcé ; Cependant, entre ses courbes, elle avait l’air plus scandaleuse et chic, elle a sûrement capturé des milliers de regards !

La jeunesse de Salma Hayek est plus qu’évidente dans la photographie, le trésor divin qui n’avait pas besoin d’un maquillage lourd ou d’une coiffure sophistiquée pour que la productrice soit plus que belle.

Les plus de 18 millions d’adeptes de Salma adorent que l’actrice d’origine de Veracruz partage des photographies du présent et du passé. La star hollywoodienne aime partager avec les internautes des moments importants pour elle au quotidien.

L’actrice aime bien les moments sur la plage, il est donc courant de retrouver les publications de Salma depuis ce lieu paradisiaque, qui devient le vrai paradis avec sa beauté en maillot de bain.

La célèbre femme est plus que fière de son apparence et de sa silhouette et à plusieurs reprises, elle a partagé des photographies dans lesquelles ses courbes avec de petits maillots de bain deviennent les protagonistes de ses plus de 50 ans.