Salma Hayek révèle la dure bataille qu’elle a vécue contre le Covid-19 – Las Noticias de Chihuahua – Intrelíneas

Salma Hayek a toujours été caractérisée par sa transparence dans ce qu’elle pense de chaque problème et en montrant ouvertement les moments qui la rendent heureuse ou qui la mettent en colère, mais l’année dernière, elle a mené une dure bataille en silence: celle du covid-19, qui lui a presque coûté la vie.

L’actrice d’origine Veracruz a révélé dans une interview au magazine Variety qu’en 2020, pendant les premiers jours de la pandémie de coronavirus, elle a contracté le covid-19 après avoir été testée positive, elle a passé des moments difficiles à combattre le virus.

Mon médecin m’a supplié d’aller à l’hôpital car j’étais très malade », a déclaré la protagoniste de Frida, qui a révélé qu’elle refusait d’être hospitalisée. «J’ai dit non merci. Je préfère mourir à la maison.

Le producteur de la série Netflix, Monarca, a expliqué que l’année dernière il avait passé au moins sept semaines dans un isolement total et qu’il était même nécessaire de lui mettre de l’oxygène. Salma, a déclaré que les suites sont toujours présentes, car elle se sent toujours fatiguée et n’a pas récupéré l’énergie qui la caractérisait avant de tomber malade.

Cette année, Hayek, 54 ans, est revenue sur les plateaux pour enregistrer “House of Gucci” du réalisateur Ridley Scott, dans lequel elle incarne une voyante qui a été reconnue coupable d’avoir aidé Patrizia Reggiani (Lady Gaga) à orchestrer le meurtre de 1995. de son ex- époux Maurizio Gucci (Adam Driver).

Information de: Millennium