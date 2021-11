Salma Hayek révèle la réponse émotionnelle larmoyante qu’elle a eue face à son costume « d’éternels »

Chaque produit a été sélectionné indépendamment par notre équipe éditoriale. Nous pouvons recevoir des commissions sur certains liens vers des produits sur cette page. Les promotions sont soumises à la disponibilité et aux conditions du détaillant.

Salma Hayek, qui joue Ajak dans le nouveau film Eternals de Marvel, partage qu’elle a eu une réaction initiale si émouvante en se voyant dans son costume qu’elle a rapidement été consumée par les larmes. Dans une interview avec Despierta America, l’actrice a révélé de quoi il s’agissait au moment qui l’a fait pleurer. « Quand je l’ai mis, j’ai fondu en larmes. Pas comme dans les telenovelas, mais les larmes sont sorties et j’ai dit : » Qu’est-ce qui s’est passé ici ? , ‘Pourquoi?' »

Il ne lui a pas fallu longtemps pour comprendre pourquoi elle était si émue à propos du rôle et de le voir prendre vie. « J’ai vu mon visage marron… J’ai vu mon visage marron dans un costume de super-héros et en voyant mon visage, j’ai vu ton visage. J’ai vu mon visage de petite fille, qui devait avoir beaucoup de courage pour rêver grand. J’ai vu le visage de toutes les petites filles… et j’ai réalisé qu’une porte s’était ouverte où je n’étais pas entré seul –– mais à l’intérieur de ce costume se trouvaient tous les Latinos qui ont attendu si longtemps ce moment. »

Elle a été rejointe par Victoria Alonso de Marvel Studios dans l’interview. Alonso a souligné l’importance de la représentation de Hayek et ce que sa contribution signifie pour la prochaine génération qui regarde le film. « Ce moment est si important parce que –– n’oubliez pas que je suis chez Margel depuis 16 ans à essayer –– et je lui ai dit que c’était la première fois que je la rencontrais … J’ai attendu ce moment. » Elle a poursuivi: « Et pas seulement pour le moment où c’était Salma – il n’y avait personne d’autre pour moi qui pouvait faire ce personnage. Mais pour ressentir ce qu’elle ressentait, pour ressentir ce que vous ressentez en ce moment, et pour ce que tout le les filles et certains garçons se sentent représentés –– d’être représentés… en se regardant dans un miroir et en sachant qu’on peut être un super-héros… Le moment où je l’ai vue dans ce costume a été un moment qui a tout changé dans ma tête parce que si c’est possible, beaucoup d’autres choses sont possibles. »