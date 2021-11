Salma Hayek parle de son goût du crime dans les années 90. Dans une interview avec Bustle, Hayek parle du moment de sa carrière où elle se sentait stagnante et avait besoin d’un peu d’excitation. Elle pensait que sa carrière décollerait après le tournage de Desperado, et les concerts étaient encore peu nombreux.

« J’ai reçu toute cette attention, mais personne ne m’a proposé d’emploi », a-t-elle déclaré. « Donc, au moment où j’approchais de la trentaine, j’étais déprimé. J’avais rompu avec mon petit ami. Tout le monde savait qui j’étais, mais je n’étais pas respecté par l’industrie. »

Hayek dit qu’elle ne s’en est pas bien sortie. Au lieu de cela, elle s’est tournée vers une activité illégale pour l’aider à s’en sortir. « J’avais l’habitude d’aller au multiplexe à midi et d’obtenir un billet de cinéma à moitié prix en matinée. J’avais un tableau de tous les films à l’affiche ce week-end », admet-elle. « Ils les alignent pour que vous ne puissiez pas en voir beaucoup dos à dos, mais je me cachais dans la salle de bain, lisais mes scripts, mettais un chapeau ou changeais de haut, et je passais à un autre. »

Hayek détaille plus en détail sa routine hebdomadaire. « Parfois, je regardais le début d’un film, puis j’allais à un autre film qui venait juste de commencer », a-t-elle poursuivi. « Le vendredi suivant, je revenais au film original que je n’avais pas vu depuis le début – je faisais des calculs pour finir ce que j’avais commencé. Je regardais, genre, quatre films sur un vendredi soir pour le prix de [a matinee] billet. J’apporterais des collations et de l’eau, parce que vous ne voulez pas attirer l’attention sur vous au théâtre. De plus, les collations du théâtre sont chères. Je l’ai aimé. J’ai adoré regarder les films seul. J’ai adoré l’espièglerie de briser le système. »

Quant au film qui se démarque de cette période dans laquelle elle s’est plus que probablement faufilée, la star aujourd’hui âgée de 55 ans dit qu’il s’agit d’un classique de Barbra Streisand : « Il y en a eu un qui a eu un impact mais pas à cause du film lui-même : Le miroir a deux visages », note-t-elle.