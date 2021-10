La route pour faire Eternals n’a pas été un voyage tout à fait facile, révèle Salma Hayek. L’actrice, dans une interview avec Elle, révèle qu’elle et la réalisatrice Chloe Zhao ont échangé quelques mots passionnés une fois sur leurs différences créatives. « J’ai eu quelques problèmes avec le scénario et nous nous sommes disputés sérieusement chez moi », a expliqué l’actrice.

Les mots jetés entre les deux sont passés d’une conversation régulière à des cris. Finalement, c’est arrivé au point où ceux qui se trouvaient à l’extérieur de la porte ont cru que quelqu’un était licencié. « Nous étions tous les deux passionnés. Et elle m’a dit : ‘Non, mais ce n’est pas comme ça que je l’ai conçu.’ Les gens à l’extérieur de ma maison appelaient ça une bagarre, parce que nous criions un peu », a-t-elle poursuivi. « Nous avons continué à parler et à parler, et cela a duré longtemps. Les gens à l’extérieur étaient si nerveux que j’allais me faire virer. »

Le résultat final n’aurait pas pu être plus éloigné de l’affaire. Hayek dit qu’elle a fini par quitter la conversation avec une nouvelle appréciation pour Zhao et sa ferveur. « Je suis sorti et j’ai dit : ‘Wow, je suis amoureux de son cerveau !’ C’était la meilleure conversation créative que j’aie jamais eue avec un réalisateur de ma vie, et elle ressentait la même chose. Elle m’a dit : ‘Wow ! C’était incroyable' », se souvient Hayek.

« C’était juste une liberté totale. Nous avons trouvé notre juste milieu. En le trouvant, nous avons eu d’autres idées. C’était super excitant », a-t-elle poursuivi. Angelina Jolie (qui a également été interviewée pour l’histoire) a soutenu le récit des événements de Hayek. « C’est vrai ce qu’elle dit », a déclaré Jolie. « Il n’y avait pas d’ego. Il n’y avait pas de temps pour ça, pas de place pour ça avec tout le monde. Cela fait partie de qui est Chloé. »

« J’étais très attiré par l’idée qu’elle affronte Marvel parce que cela ne semblait pas évident. Ensuite, vous la rencontrez et vous comprenez son lien personnel avec l’univers cinématographique Marvel et son amour pour ce type de films – comment elle a grandi, ce qu’ils signifient pour elle, alors cela a beaucoup de sens. Je savais que quoi que ce soit, elle allait apporter quelque chose d’unique », a poursuivi Jolie. Hayek a ajouté: « Ce qui s’est passé là-bas, c’est que j’ai réalisé qu’elle est super forte. Elle sait ce qu’elle veut. Elle avait une vision claire du terrain. Elle est ouverte à l’écoute, mais il faut vraiment faire valoir un point intelligent. «