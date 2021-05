Salma Hayek se remet toujours d’un cas presque fatal de COVID

Heureusement, les choses ne sont pas si mauvaises, et non seulement Salma Hayek respire encore, mais elle est également retournée au travail. Son premier projet post-COVID-19 était House of Gucci de Ridley Scott, le film qui suit Patrizia Reggiani de Lady Gaga ordonnant l’assassinat de son ex-mari, Maurizio Gucci d’Adam Driver, le chef de la maison de couture Gucci. Hayek joue Giuseppina Auriemma, une voyante qui a été condamnée pour avoir aidé Reggiani, et voici ce qu’elle avait à dire sur le travail sur House of Gucci à la suite de son expérience COVID: