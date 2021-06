Salma Hayek tombe amoureuse des réseaux avec un défi Britney Spears

Afin de récupérer, Salma a passé environ sept semaines isolée dans une pièce de la maison. À un moment donné, a-t-il expliqué, ils ont dû lui mettre de l’oxygène et à ce jour, il est toujours conscient qu’il n’a pas pu récupérer toute l’énergie qu’il avait avant de tomber si gravement malade.

Salma ne s’arrête pas et revient également à l’écran le mois prochain, aux côtés de Ryan Reynolds et Samuel L. Jackson dans la comédie d’action réalisée par Patrick Hughes, Hitman’s Wife’s Bodyguard, dans laquelle elle incarne Sonia Kincaid, qui bien que dans le film 2017’s The Hitman’s Bodyguard apparaît deux minutes, le public voulait plus d’elle.