Salman Khan est sorti de l’hôpital après une morsure de serpent non venimeux, il se porte bien

Selon des sources, le serpent a mordu la main de Khan samedi soir, après quoi il a été emmené à l’hôpital de Kamothe à Navi Mumbai.

La superstar de Bollywood, Salman Khan, est sortie dimanche d’un hôpital après avoir été mordue par un serpent non venimeux dans sa ferme près de Panvel, dans le district voisin de Raigad, ont indiqué des sources.

L’acteur a été libéré dimanche matin.

«Salman a été mordu la nuit dernière et emmené à l’hôpital. Il a été libéré au bout de six heures. Il est bien rentré chez lui », ont déclaré des sources proches de l’acteur.

Khan est de retour dans sa ferme de Panvel, où il fêtera son 56e anniversaire lundi.

Il a récemment été vu sur grand écran dans « Antim: The Final Truth », sorti le mois dernier.

