Salman Khan est un fin gourmet, SRK ne mange que du poulet tandoori : Anil Kapoor dévoile les secrets culinaires des superstars

La star enthousiaste était désireuse d’apprendre des trucs de cuisine. (Déposer)

La star de Bollywood, Anil Kapoor, a révélé certains des plus grands secrets de la cuisine des superstars, révélant que Salman Khan était l’un des plus grands gourmets de l’industrie.

Anil, qui était la dernière célébrité à faire une apparition dans Star vs Food Saison 2 sur Discovery Plus, a révélé que « Bhai » de Bollywood mangeait de tout, de l’humble chhole bhature à la somptueuse tartinade de biriyani.

L’acteur de M. India discutait des choix alimentaires des superstars de Bollywood avec son ami proche Farah Khan lorsqu’il a révélé que Shah Rukh Khan n’avait rien mangé à part une portion de poulet tandoori.

La star enthousiaste était désireuse d’apprendre des astuces de cuisine, mais n’a pas réussi à la plus importante – allumer la cuisinière.

Anil a collaboré avec Ganesh, le chef exécutif du restaurant Silly de Mumbai, et a livré pour les invités Arbaaz Khan, la belle-soeur Maheep Kapoor et Farah, du riz au curry d’agneau, des hamburgers et des pâtes aux gnocchis. Pendant la préparation, Anil a révélé qu’il n’avait que des œufs et des toasts pour le petit-déjeuner et a déclaré qu’il n’avait jamais aimé suivre un régime.

Plus tard, Maheep a révélé comment la femme d’Anil, Sunita, tenait l’acteur en laisse. Elle a déclaré que Sunita n’avait jamais rien laissé à Anil, ajoutant qu’il avait mangé dans l’assiette de tout le monde au cours des 26 dernières années.

Au cours de la conversation, Anil a également divulgué l’histoire derrière “jhakaas”, un mot qui est devenu synonyme de lui. Racontant l’histoire, Anil a déclaré qu’il avait fait Yudh, réalisé par Rajiv Rai, avec également Jackie Shroff. Dans ce film, son personnage disait beaucoup “jhakaas”, et c’est devenu un succès auprès du public.

Cependant, le mot a disparu lorsqu’il a commencé à travailler sur d’autres projets, avant de réapparaître un jour et de se rattacher à lui.

Anil a également mentionné qu’il avait dit aux cinéastes qu’il facturerait le double s’ils voulaient qu’il dise “jhakaas” dans leurs films.

Anil était ému à la fin du spectacle et a déclaré que l’expérience lui rappelait sa mère, qui attendait que tout le monde complimente sa nourriture après les avoir servis.

