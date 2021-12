Salman Khan partage des détails intéressants sur le projet à venir et l’incident de morsure de serpent à l’occasion de son 56e anniversaire

Le commissaire de police Bipin Kumar et le député provincial Sandeep Nik se sont également précipités à l’hôpital après avoir entendu parler de l’incident du serpent, a-t-il déclaré.

Salman Khan a fêté ses 56 ans lundi et pour marquer le coup dans sa ferme de Panvel, il a invité les médias à une interaction au cours de laquelle il a donné des mises à jour sur ses projets et sa vie à venir. L’acteur a réfuté les rumeurs selon lesquelles il signerait un film de SS Rajamouli. L’acteur a en outre partagé que la suite de Bajrangi Bhaijaan s’intitulera Pavanputra Baijaan et sera scénarisée par le père de Rajamouli, KV Vijayendra Prasad.

Shoot pour la suite commence après Tiger 3 et Kabhi Eid Kabhi Diwali. Une suite à Aucune entrée est également en route. Tiger 3 avec Katrina Kaif sortira en décembre 2022. Salman fait également une apparition dans Pathan de Shah Rukh avec Deepika Padukone et John Abraham.

Parlant de l’incident de la morsure de serpent, Salman a expliqué que le serpent l’avait mordu trois fois lorsqu’il avait essayé de s’en débarrasser à l’aide d’un bâton. Le serpent l’a enroulé autour du sna, a rampé près de ses mains et l’a mordu trois fois alors que les villageois criaient, a-t-il dit. Il a été transporté d’urgence à l’hôpital et a reçu des injections de venin de toutes sortes et maintenu en observation pendant six heures.

Les acteurs ont remercié le personnel hospitalier d’avoir pris grand soin de lui. Le commissaire de police Bipin Kumar et le député Sandeep Nik se sont également précipités à l’hôpital après avoir entendu parler de l’incident, a-t-il déclaré. Le serpent qui était encore dans la pièce après son retour a ensuite été ramené dans la jungle avec le plus grand soin. Salman, connu pour son humour sec, a raconté comment les villageois concernés ont effrayé le serpent en le faisant mordre trois fois.

Quant aux plans du Nouvel An, Salman passera du temps avec sa famille et ses amis dans sa ferme. Tous les membres qui l’ont rejoint là-bas ont subi un test Covid rapide pour assurer la sécurité des autres. Shoot for Tiger 3 et les projets à venir reprennent dans la nouvelle année.

