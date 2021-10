Salman Khan va lancer des NFT avec BollyCoin, plonge dans la blockchain après Amitabh Bachchan

L’acteur de Bollywood a demandé à ses 43 millions de followers de « rester à l’écoute » pour plus de mises à jour car il arrivera bientôt avec des NFT statiques. Photo : IE/ PR Document)

Salman Khan lancera des NFT (tokens non fongibles) en partenariat avec BollyCoin en décembre 2021, a annoncé mercredi l’acteur. L’acteur s’est rendu sur le site de micro-blogging Twitter et a déclaré: « Aa raha hoon main, NFTs leke. Les NFT statiques de Salman Khan arrivent sur bollycoin ». L’acteur de Bollywood a demandé à ses 43 millions de followers de « rester à l’écoute » pour plus de mises à jour car il arrivera bientôt avec des NFT statiques. Cela vient après que la mégastar de Bollywood Amitabh Bachchan, en août de cette année, a annoncé le lancement de sa propre collection NFT via la plate-forme NFT Beyondlife.club – lancée par les célébrités et la société de marketing et de gestion sportive Rhiti Entertainment et la plate-forme d’échange NFT GuardianLink.io. En fait, des célébrités telles que Snoop Dogg, Paris Hilton ont utilisé NFT pour publier leurs œuvres dans un passé récent.

Selon le site Web de BollyCoin, les objets de collection numériques de l’industrie de Bollywood seront mis aux enchères via sa plate-forme, où les passionnés de Bollywood du monde entier pourront posséder des NFT de leurs films et célébrités préférés de Bollywood. « Nous visons à être le plus grand marché Bollywood NFT au monde, en nous associant aux plus grands producteurs et célébrités de l’industrie pour créer des NFT emblématiques et exclusifs », lit-on sur le site Web de bollycoin dot com. BollyCoin a ajouté que récemment, l’épouse d’Elon Musk, Grimes, a créé une collection NFT de son propre travail avec une première vente aux enchères pour une pièce qui s’est vendue 5,8 millions de dollars en seulement 20 minutes. Il a également ajouté que chaque fois qu’un NFT est vendu sur son marché, les détenteurs de BollyCoin sont récompensés sous la forme de BollyCredits qui peuvent être utilisés pour acheter des NFT sur leur plate-forme lors de sa mise en ligne.

Les NFT sont des actifs numériques soutenus par la technologie blockchain. Ils peuvent être utilisés pour la vente et l’achat en ligne, avec une preuve numérique de propriété de tous les articles inclus. Pour les non-initiés, chaque NFT est unique et ne peut être échangé contrairement aux crypto-monnaies, qui sont identiques les unes aux autres, et peuvent permettre des transactions commerciales. Par exemple, un Bitcoin est égal à un autre Bitcoin ou Re 1 est égal à un autre Re 1, mais les NFT ne peuvent pas être un moyen de transactions en raison de leur unicité. En juin de cette année, WazirX, l’échange de crypto-monnaies appartenant à Binance, avait lancé le marché NFT pour les artistes, les créateurs et les collectionneurs en Inde et à l’étranger afin de créer et d’échanger des actifs numériques uniques qui représentent l’art, la musique, les vidéos, les objets de collection, les articles de jeu, entre autres.

(Les suggestions/recommandations concernant les crypto-monnaies dans cette histoire sont du commentateur respectif. Financial Express Online n’assume aucune responsabilité pour leurs conseils. Veuillez consulter votre conseiller financier avant de négocier/investir dans des crypto-monnaies.)

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.