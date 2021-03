Salmonella étincelle le rappel d’une marque populaire de trempette – .

Une marque de trempette incroyablement populaire vient d’être rappelée après que la Food and Drug Administration des États-Unis a découvert Salmonella lors d’un test de routine. Sabra Dipping Company, LLC, rappelle tout un tas de son houmous classique dans des pots de 10 oz en raison des découvertes de la FDA, et bien que le produit potentiellement contaminé par les mauvaises bactéries ait dépassé la moitié de sa durée de conservation, vous pourriez toujours avoir un contenant. de celui-ci se cache dans votre réfrigérateur.

Sabra est un nom de marque très populaire en ce qui concerne l’houmous, et la société fait la trempette dans une variété de saveurs et de tailles de contenants. Seul le «Classic Hummus» de 10 oz est concerné par ce rappel, et le produit contaminé a une date Meilleur avant du 26/04/21 et un CUP de 300067. Si vous avez une de ces trempettes dans votre réfrigérateur, vous allez voulez le jeter dès que possible.

Selon le bulletin de rappel officiel publié par la FDA, la contamination par Salmonella a été découverte dans un seul pot de l’houmous classique. La FDA effectuait un contrôle régulier des échantillons lorsque le houmous a renvoyé un résultat positif pour Salmonella. Il n’y a aucun autre produit associé au rappel, ce qui est évidemment une bonne nouvelle.

Le produit a été vendu dans 16 États, dont l’Alabama, l’Arizona, l’Arkansas, la Californie, la Floride, l’Indiana, le Mississippi, le Maine, le Missouri, le Nebraska, la Caroline du Nord, le New Jersey, l’Utah, la Virginie, l’État de Washington et le Wisconsin. C’est une grande partie des États-Unis, et il est important que quiconque aurait pu acheter le houmous sache qu’il est potentiellement dangereux à consommer.

Voici ce à quoi vous pouvez vous attendre si vous avez contracté une infection à Salmonella:

La consommation d’aliments contaminés par Salmonella peut provoquer une salmonellose. Les symptômes les plus courants de la salmonellose sont la diarrhée, les crampes abdominales et la fièvre dans les 12 à 72 heures suivant la consommation d’un produit contaminé. La plupart des gens se rétablissent sans traitement. Dans de rares cas, l’infection peut entraîner une maladie plus grave et nécessiter une hospitalisation. Les adultes plus âgés, les nourrissons et les personnes dont le système immunitaire est affaibli sont plus susceptibles de développer une maladie grave. Les personnes préoccupées par une maladie devraient contacter leur fournisseur de soins de santé.

La société dit qu’elle n’a reçu aucun rapport de réaction indésirable au produit jusqu’à présent, mais cela ne signifie pas que le rappel n’est pas justifié. Même si vous avez mangé une partie du produit et que vous n’êtes pas tombé malade, il est préférable de suivre les instructions de la FDA et de l’entreprise et de le retourner à l’endroit où vous l’avez acheté pour un remboursement ou de vous en débarrasser.

La salmonelle n’est pas quelque chose que vous voulez manipuler, surtout si vous avez d’autres problèmes de santé qui vous exposeraient à des problèmes plus graves. Le houmous est peut-être savoureux, mais cela ne vaut pas la peine d’atterrir à l’hôpital, alors laissez tomber la vieille baignoire et prenez un nouveau récipient non contaminé à la place.

