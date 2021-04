Salo Loyo applaudit l’honnêteté de Luis Miguel – El Sol de México

En 2000, le pianiste et producteur Salo Loyo a obtenu deux Grammys latins du meilleur album et du meilleur album pop masculin pour sa collaboration sur l’album Amarte es un gusto de Luis Miguel, également reconnu avec plusieurs titres de platine en Argentine, au Chili et au Mexique. et l’Espagne.

L’une des raisons pour lesquelles cette œuvre se démarquait autant à son époque était que, à cette époque, certains artistes latins tels que Shakira, Enrique Iglesias et Ricky Martín ont rejoint la tendance de publier des chansons en anglais, un acte qu’El sol a catégoriquement rejeté, car il voulait rester fidèle à son style.

Loyo, qui fait également partie du groupe de musiciens El Sol depuis 2002, a déclaré que sa constance lors de l’enregistrement de nouvelles chansons est l’une des qualités qui lui ont permis d’aller aussi loin.

“Il a commencé comme un enfant, il a travaillé avec les plus grands de l’industrie, c’est quelque chose qu’il a également absorbé et c’est pourquoi il est là où il est”, a-t-il déclaré. “Quels sont les arrangements et ce genre de choses, il a une vision très claire, vous n’allez pas arriver et vous allez le changer, c’est quelque chose que j’admire beaucoup, qui n’est pas guidé par les tendances.”

Le compositeur a également avoué avoir lui-même beaucoup appris au cours des années où il a travaillé avec Luis Miguel, en particulier la valeur d’un artiste honnête devant son public.

Parce qu’il y a beaucoup de concurrence aujourd’hui, Salo dit qu’en tant que musicien, il est très facile de voir quand un chanteur ne cherche à réussir que d’un point de vue marketing. «Je suis en fait très névrosé, quand je me rends compte que je perds totalement tout intérêt», dit-il.

Comme son nom est déjà connu dans l’industrie, beaucoup ont frappé à sa porte dans l’espoir de suivre les traces de Luismi, mais il leur conseille toujours de ne pas chercher à imiter une figure impossible à imiter.

«Plusieurs fois, ils m’appellent et me disent qu’ils veulent une chanson, mais Luis Miguel est vague, et la première chose que je leur dis, c’est pourquoi veulent-ils monter sur le ring avec quelqu’un qui va les assommer au premier coup? C’est formidable qu’ils l’admirent, qu’ils l’apprennent, mais laissent briller sa voix et son identité ressortir ».

▶ ️ Restez informé sur notre chaîne Google News

Pour que ces enseignements atteignent plus de monde, Salo proposera le cours Arrangement et production pop, où en plus des informations techniques, il consacrera des sessions pour discuter de son expérience avec des managers et des artistes (il a également travaillé avec des personnalités telles que Marco Antonio Solís, Charlie Zaa et Jon Anderson) qui a appris à l’école de la vie.

«Vous pouvez être le meilleur musicien, mais si vous n’êtes pas armé d’outils sociaux, comme parler et présenter votre travail, partager vos idées et recevoir celles d’un autre artiste, c’est très difficile. Ce sont des choses que j’ai apprises, et il m’a fallu de nombreuses années pour être aussi clair », a-t-il conclu.