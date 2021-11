Salon international de l’Inde 2021 : présentant les spécialités de l’Inde rurale, SARAS Aajeevika Mela est une visite incontournable

Des objets artisanaux, des tissus et des produits comestibles de différents États s’alignent dans les salles.

Salon International 2021 : La foire commerciale internationale de l’Inde 2021 est en cours à Pragati Maidan à Delhi, après que la pandémie de coronavirus a entraîné l’annulation de la foire commerciale 2020. Comme toujours, le salon promeut les arts et l’artisanat locaux. Si vous prévoyez d’aller à la foire commerciale, vous allez évidemment entendre parler du Hunar Haat. Mais il y a une autre salle à ne pas manquer si vous souhaitez soutenir les petits artisans et l’artisanat caché à travers le pays. Le SARAS Aajeevika Mela se tient à la foire commerciale et a été organisé par le ministère du Développement rural de l’Union et l’Institut national du développement rural et Panchayati Raj (NIRDPR). La mela vise à promouvoir les artisans de l’Inde rurale et assiste à la participation de plus de 300 artisans et groupes d’entraide de tout le pays.

Financial Express Online a visité le SARAS Aajeevika Mela installé dans les halls 7 A, B et C, et c’est une explosion de tout l’Inde. Des objets artisanaux, des tissus et des produits comestibles de différents États s’alignent dans les salles. Alors que des artisans d’Assam ont exposé des produits d’art en bambou et de jacinthe d’eau, les peintures Madhubani du Bihar et l’artisanat Sikki peuvent également être vus. Articles en terre cuite d’Haryana, bijoux du Karnataka et chaussures du Maharashtra, les salles ont tout pour plaire.

Du Madhya Pradesh, la communauté tribale est venue exposer l’art du Gond sur divers produits comme des plateaux, des plats, des tableaux et même des agendas. Les membres du groupe d’entraide créent ces produits tout au long de l’année dans leur village et ne les exposent que lors de foires comme celle-ci, car ils vendent rarement des produits chez eux. La pandémie a rendu difficile leur maintien, mais maintenant les choses s’améliorent, même s’ils doivent souvent vendre leurs produits à des prix qui les aident à peine à atteindre leur rentabilité.

D’un autre côté, la forme d’art désormais ravivée d’Odisha, Jau Kandhei, peut également être repérée. La forme d’art comprend la création de petits jouets et de pièces maîtresses de lac. Tout comme le Gond art, Jau Kandhei est entièrement réalisé à la main, et pour le réaliser, les artistes doivent mouler à la main du hot lac pour lui donner la forme et la forme qu’ils désirent. Bien que la forme d’art soit belle et admirable, ce qui l’est encore plus, c’est le fait que les personnes qui se tiennent devant l’exposition sont désireuses d’expliquer la forme d’art, même si leur hindi est naturellement faible. Ils utilisent des images, des vidéos et le peu d’hindi qu’ils connaissent pour promouvoir Jau Kandhei, pour lequel Odisha a demandé le tag GI.

Pour promouvoir les idées innovantes des groupes d’entraide, le NIRDPR a collaboré avec le ministère des Affaires étrangères pour organiser un atelier auquel des représentants du commerce et du commerce de différentes ambassades ont été invités. Au cours de l’atelier, les représentants de la République tchèque ont annoncé qu’ils feraient la promotion de l’artisanat indien et du métier à tisser dans leur pays, tout en félicitant les femmes des différents groupes d’entraide pour le travail incroyable qu’elles ont accompli dans ce domaine.

Lors de l’inauguration du SARAS Aajeevika Mela, le ministre du Développement rural de l’Union, Giriraj Singh, a déclaré : « Après l’indépendance, les femmes indiennes ont progressivement commencé à perdre les opportunités de travailler. La vision d’Atmanirbhar Bharat du gouvernement actuel dirigé par le Premier ministre Narendra Modi a apporté la liberté économique. À l’heure actuelle, il y a 8 crores de femmes qui y participent, et d’ici 2024, ce nombre passera à 10 crore. J’ai promis, et j’ai également assuré au Premier ministre Modi, que ces femmes obtiendraient un revenu minimum de 8 000 à 12 000 Rs. C’est la mission 1 lakh. Cela signifie que collectivement, nos 10 crores de femmes auront entre leurs mains Rs 10 lakh crore par an, ce qui sera une nouvelle révolution et une nouvelle histoire dans l’économie de l’Inde.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.