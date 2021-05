Salope chaude du jour! ⋆ 10z viral

Biscuit, le lapin de la planche à roulettes!

ENFIN, je vous présente de vrais talents sur ce site! Si vous n’avez pas encore rencontré Cookie, voici un lapin canadien qui n’est pas seulement un visage adorable, trick est aussi un maître du skateboard! Et oui, puisque je suis quelqu’un dont le cul touche le sol une seconde après avoir marché sur un skateboard, le fait que Cookie puisse rester assis sur un skateboard en mouvement est considéré comme un exploit pour moi!

CBC dit que Cookie, 7 ans, vit avec son humain, Ron Gudel, à Windsor, en Ontario, et il est très actif. Cookie adore sortir, faire de la luge, faire du vélo, s’asseoir sur l’épaule de Ron, pique-niquer et se balader sur sa planche à roulettes. Selon WUSA-9, Cookie a foutu le béton avec ses compétences folles de skateboard (encore une fois, rester assis sur un skateboard est considéré comme des compétences folles pour moi) depuis des années. Ron est un magicien, c’est probablement ainsi que Cookie a appris à apporter LA MAGIE! Voici le (* Googles “le skateur le plus célèbre de tous les temps” *) Tony Hawk des lapins en action:

Les gens ajoutent que lorsque Cookie ne dirige pas les rues sur son char, il fait sourire les enfants lors d’événements caritatifs et d’hôpitaux:

Décrit comme “un membre de l’émission et, plus important encore, un membre de la famille”, Cookie “fait des apparitions spéciales lors de nombreux événements et spectacles caritatifs.”

«Il plaira à la foule comme aucun autre», déclare le site Web à propos du lapin à tête de lion. «Les enfants et les adultes se rassemblent pour caresser et prendre des photos avec lui.»

Cookie est une beauté, un athlète et un saint. Et j’espère que Cookie sera bientôt une star de cinéma hollywoodienne lorsque cette ville abandonnée fera ce qu’il faut en le mettant dans le redémarrage de Gleaming the Cube!

Pic: Youtube

