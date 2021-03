Salopes chaudes du jour! ⋆ 10z viral

Sisu et son âme sœur licorne!

« M’aimeras-tu autant que Sisu le chien aime son ami licorne? » est la première question que vous devriez poser à quiconque lors d’un premier rendez-vous. Parce que la nouvelle définition de l’amour est que Sisu enroule tout son cœur autour d’une peluche licorne. Et Sisu aime tellement cette licorne qu’il était prêt à commettre un crime pour cela!

Les gens disent que des agents des services aux animaux du comté de Duplin ont été appelés dans un magasin Dollar General à Kenansville, en Caroline du Nord, après qu’un chien errant (qui a ensuite été nommé Sisu) a continué à essayer de voler une peluche licorne. Les employés du Dollar General disent que le chien attendrait qu’un client quitte le magasin, puis il accourait et se dirigeait directement vers l’allée des jouets pour être avec son hou duveteux. Sisu et cette licorne sont devenus le Roméo et Juliette de notre temps parce que le Dollar General ne voulait pas laisser leur amour être et a finalement exclu Sisu.

Mais lorsque l’agent de contrôle des animaux Samantha Lane est arrivé, elle a complété la vie de Sisu en lui achetant la licorne à 10 $. Samantha a ensuite emmené Sisu et son amie licorne au refuge des services aux animaux du comté de Duplin. Ils ont nommé le Sisu errant d’après le dragon de Raya et le dernier dragon. Euh, d’accord, mais ils auraient dû le nommer Lily en l’honneur de la princesse amoureuse de licorne de Legend!

Sisu et son ami licorne ont été mis en adoption, car personne ne l’avait réclamé. Et hier, le refuge a annoncé sur sa page Facebook que Sisu et son ami licorne avaient été adoptés. Le refuge a également publié ces photos qui m’ont causé une overdose sur les AWWWWW.

Dollar General prévoit d’envoyer à Sisu quelques licornes violettes supplémentaires et fera également un don de nourriture aux services des animaux du comté de Duplin. Joe Newburn, un superviseur chez Duplin County Animal Services, a déclaré ceci à propos de l’amour de Sisu pour cette licorne:

«Je ne connais aucune autre raison pour laquelle il se concentrerait sur la licorne autre que s’il en avait une à la maison. Si le magasin avait appelé et dit qu’il avait déchiré de la nourriture pour chien, cela aurait plus de sens, mais pas à la recherche d’une licorne violette.

Oh, Joe, le cœur veut ce que le cœur veut et le cœur de Sisu veut un animal en peluche licorne. Ouais, c’est une peluche. Et même si c’est gentil de la part de Dollar General de lui envoyer plus d’amis licornes, je ne suis pas sûr de ce que son âme soeur licorne originale ressentira à ce sujet. Sera-ce jaloux? Ou peut-être qu’il acceptera les autres licornes et qu’elles joueront toutes plus tard dans une série de téléréalité TLC appelée Sisu And His Unicorn Sister Wives.

Pic: Mary Shannon Johnstone

Lien source