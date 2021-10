Salt and Sacrifice sera exclusif à Epic Games Store sur PC

Studios Ska, le développeur du jeu de plateforme souls-like Sel et sanctuaire et son suivi très attendu Sel et sacrifice, a annoncé que la version PC du jeu sera une Boutique de jeux épiques exclusif.

Le jeu n’a pas encore de date de sortie solide, mais nous savons qu’il vise à être lancé au premier trimestre 2021 sur PC et PS5. Il sera également disponible en anglais, français, italien, allemand, espagnol et portugais au lancement.

Il convient de noter à ce stade que le jeu original Salt and Sanctuary est finalement arrivé sur Nintendo Switch (et Steam). Ne vous attendez pas à ce qu’il soit annoncé bientôt.

Pour voir ce contenu, veuillez activer les cookies de ciblage. Gérer les paramètres des cookies

Dans le jeu, le royaume d’Alterstone a des criminels confrontés à deux choix pour leur punition : la mort ou le service. La plupart optent pour l’exécution, mais « quelques braves » choisissent de vivre en tant qu’inquisiteurs marqués chargés de chasser 20 types de mages.

Vous pourrez choisir parmi l’une des huit classes de départ – Highblade, Paladin, Assassin, Clerc, Dualist, Fighter, Ranger ou Sage – puis participer au Magebane Rite et repartir Spellmarked qui vous met dans un état de flux entre la vie et décès.

Vous manierez des grappins et poursuivez vos cibles, puis les tuerez dans un combat à défilement latéral de style bagarreur qui prend en charge la coopération en ligne solo ou drop-in drop-out.

Il a été annoncé lors du Summer Game Fest en juin 2021 et arrive sur PlayStation 4, PlayStation 5 et PC (via Epic Games Store) au premier trimestre 2022.