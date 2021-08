Salt to Software Story | Critique de livre – Tata: La société mondiale qui a construit le capitalisme indien par Mircea Raianu

Une photo d’archive de Ratan Tata (Photo express)

Le nom Tata est associé aux meilleures pratiques, qui incluent l’éthique et la bienveillance. Quand on parle de professionnalisme et de gouvernance, ce nom nous vient tout de suite aux lèvres. Un livre sur ce groupe de Mircea Raianu vous propose un voyage historique à partir de l’époque britannique jusqu’à l’époque contemporaine. Les 291 pages comprennent des références d’environ 80 pages qui indiquent le quantum de recherche qui a été consacré à ce livre plutôt remarquable. Plus important encore, l’accès aux archives de Tata a été mis à la disposition de l’auteur, garantissant un volume faisant autorité.

Il est intéressant de noter qu’il ne s’agit pas d’un livre sponsorisé par l’entreprise, ce qui arrive souvent lorsque des entreprises demandent à des écrivains célèbres qui pourraient être des journalistes d’écrire sur eux où il s’agit plus d’éloges que de critiques. Ici, cela ressemble à un point de vue indépendant donné par un historien et le ton est donné par des citations qui donnent des points de vue différents sur le groupe. Il y en a un de TR Doongaji où il explique comment nous pouvons tous savourer le groupe Tata de différentes manières dans notre vie quotidienne, du thé du matin au dîner dans l’un de leurs hôtels. Bien que cela sonne bien, l’interprétation peut être que le groupe est destiné aux élites, car nous ne pouvons pas tous entrer dans le Taj. Il y a une citation d’Arundhati Roy, qui, comme on peut s’y attendre, a un sourire narquois de sarcasme lorsqu’elle dit que nous sommes les esclaves du groupe d’entreprises alors que nous mangeons même leur sel !

Les Tatas ont commencé à l’époque britannique et ont construit un empire dans diverses industries et services. Tout a commencé avec le commerce des textiles et de l’opium qui a évolué au fil des décennies pour devenir un conglomérat du sel au logiciel. Travailler avec différents gouvernements est toujours un défi en Inde, car normalement les politiciens s’attendent à des pots-de-vin. Fait intéressant, les Tatas avaient fait la différence entre les swadeshi économiques et politiques même à l’époque britannique pour naviguer dans leurs intérêts. La différence entre la façon dont les Tatas ont géré et les autres, c’est qu’ils ont gardé les partis politiques dans l’humour sans aucune prétendue manipulation. Par conséquent, bien qu’il existe des preuves montrant que Tatas a soutenu Mme Gandhi pendant l’urgence, c’était davantage pour des intérêts commerciaux. Ils ont même réussi à s’assurer qu’il n’y avait pas de nationalisation de Tata Steel, qui était activement sur les cartes à un moment donné. Traiter avec les politiciens de manière équitable a été la devise de ce groupe, la récente explosion du ministre de l’Union Piyush Goyal contre le groupe étant une exception.

Bien que nous sachions tous comment Jamshedpur s’est développé en raison de l’implication des Tatas, l’auteur nous explique également certaines des controverses. Alors qu’il y a une histoire qui dit que l’on peut boire de l’eau n’importe où dans le canton, il y en a une autre qui révèle comment seuls les plus privilégiés ont bénéficié car les bidonvilles ont été ignorés. Il y a une section sur le paternalisme dans le groupe, qui révèle en fait qu’il n’est pas trop humain car il a été responsable de la réduction de la main-d’œuvre dans toutes les filières et de son recours accru au travail occasionnel. À partir de 1991, date à laquelle l’Inde s’est engagée dans la libéralisation, les Tatas ont également fait volte-face et ont arrêté la plupart des avantages pour le personnel, y compris les dépenses sociales ou les emplois pour les membres de la famille. Il est clair que les marchés libres ne peuvent pas soutenir de tels cadeaux.

Il est intéressant de noter que l’auteur souligne que lorsque les Tatas ont acquis Corus en Angleterre, on pensait que le groupe ne réduisait jamais ses effectifs et que la main-d’œuvre était sûre. Il y avait certainement un buy-in, mais à mesure que les pertes augmentaient, la position a changé. Cela faisait également partie de la lutte entre Ratan Tata et Cyrus Mistry, où il a été estimé que le groupe ne peut pas utiliser les ressources nationales pour maintenir une main-d’œuvre inefficace à l’étranger. La plate-forme de construction nationale associée au groupe a été utilisée pour attaquer cet accord. L’auteur nous fait traverser l’épisode assez laid de la dispute ouverte entre ces deux scions sans vraiment prendre parti.

Dans le même temps, la contribution des Tatas à la société est assez écrasante et des institutions comme TIFR (recherche), TISS (sciences sociales et travail social), TMH (soins contre le cancer) sont des entreprises bien connues qui ont fait la différence. Tout a commencé avec l’implication des Tatas avec l’Indian Institute of Science.

Le modèle Tata du point de vue du capitalisme pur est une histoire puissante. Construire un tel empire n’est jamais facile en Inde. Même si le groupe a perdu face aux Birlas dans la création d’entreprises à l’étranger au cours des années 60 et 70, leur collaboration à long terme avec des capitaux étrangers a été mise à profit dans l’espace informatique, TCS étant désormais un leader. De l’utilisation des expériences de liens avec le monde extérieur avant l’indépendance au contrôle des ressources naturelles, les Tatas se sont taillé une place dans le monde de l’entreprise.

Alors comment résumer leurs idées ? La tutelle, le socialisme démocratique et la libéralisation des marchés libres étaient quelques-unes des forces motrices qui se sont mêlées à l’époque changeante du marché. Le groupe est passé du nationalisme et d’un État de développement à la mondialisation, mobilisant tous les atouts pour créer cette superstructure solide qui couvre divers secteurs allant de l’alimentation et de l’acier aux services financiers. Un vrai supermarché, qui n’oublie jamais non plus la philanthropie et qui restera dans les mémoires de toutes les institutions de recherche qui se sont mises en place en cours de route.

Madan Sabnavis est économiste en chef, CARE Ratings

Tata : la société mondiale qui a construit le capitalisme indien

Mircea Raianu

Presse de l’Université Harvard

Pp 291, Rs 699

