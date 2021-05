Salut. Mon nom est l’Amérique. – RedState ⋆ 10z viral

Note de l’auteur: Cet article a été initialement publié ici il y a dix ans, à la suite du raid qui a tué Oussama Ben Laden. (Notre propre Andrew Malcolm a un excellent article VIP aujourd’hui sur ce raid, que je vous encourage à lire.) Beaucoup de choses ont changé – dans ma propre vie et dans le monde en général – au cours des dix dernières années. Je reconnais ma voix et mes sentiments à une époque qui, à bien des égards, semble bien plus éloignée qu’une simple décennie. Je partage toujours le sentiment.

“Bonjour. Je m’appelle l’Amérique. Vous avez tué mon peuple. Préparez-vous à mourir.” Cela m’est venu environ deux heures après le début de la couverture de la mort d’Oussama Ben Laden. Ceux qui connaissent l’un de mes films préférés de tous les temps, «The Princess Bride», reconnaîtront son inspiration.

Je l’ai en fait tapé dans TweetDeck, puis je l’ai effacé. Quelque chose m’a fait douter…. Trop flip? Trop… quelque chose? J’ai fait remarquer plus tôt que c’était un peu bizarre – je n’avais jamais célébré la mort de quelqu’un auparavant. Je ne suis pas sûr que j’aime beaucoup ce sentiment. je un m heureux de l’avoir eu. Bien que les circonstances aient été quelque peu extraordinaires, je crois que justice a été rendue.

En fin de compte, j’ai décidé d’aller de l’avant et de le publier sur Twitterverse. Sans surprise, cela a provoqué une réaction (principalement positive). Je ne rigole pas, cependant, comme certains l’ont supposé.

Cette est un événement qui donne à réfléchir. Encore une fois, je pense que c’est une question positive pour notre pays. Mais je ne peux m’empêcher de réfléchir à la genèse de cette quête: les nombreuses vies perdues et à jamais modifiées par des événements horribles qui se sont produits il y a près de 10 ans. J’espère que, dans une petite mesure du moins, les événements d’aujourd’hui contribueront à apporter un peu de paix et de paix à ceux qui ont perdu des êtres chers le 11 septembre et dans les batailles qui se sont déroulées depuis.

Que Dieu bénisse les âmes perdues. Que Dieu bénisse nos militaires, hommes et femmes, qui nous ont tous servis et protégés. Et que Dieu bénisse l’Amérique.

