Salut pour tourner la page

16/05/2021

Activé à 10 h 55 CEST

.

le Getafe son existence se jouera ce dimanche en LaLiga Santander dans un duel clé, devant lui j’ai soulevé, qui ne se bat pour rien et sera un témoin direct des nerfs d’un club qui tentera de masquer un parcours erratique par une victoire qui pourra lui donner le salut avec lequel tourner la page.

Les hommes de José Bordalás Ils ont longtemps rêvé de trois points pour atteindre la permanence. Ils se sont systématiquement échappés de jour en jour en raison d’une dynamique de mauvais résultats qui Getafe dans un désordre impensable il y a un mois.

Des défaites douloureuses et imméritées dans presque tous les cas ont placé le Getafe au bord de la relégation, seulement trois points au-dessus de la dernière équipe à perdre la catégorie, le Valladolid, avec lequel il a perdu les confrontations directes en cas d’égalité aux points.

Après être tombé devant lui Cadix 0-1 avec un but contre son camp de David Timor, de subir une défaite contre le Eibar pour le même résultat avec une pénalité à la 86e minute transformée par José Recio, et chutant 1-0 lors de leurs visites à Villarreal et à celtique, L’équipe de Bordalás il a définitivement scruté le gouffre il y a une semaine.

Dernier jour, au stade de Balles, a gaspillé jusqu’à quatre occasions très claires de marquer, tandis que Celta, dans son seul tir au but entre les trois bâtons, a marqué à travers Nolito. Et c’est sa maladie endémique, le manque de succès devant le but. Avec 26 buts en faveur, c’est l’équipe qui a marqué le moins des LaLiga Santander et la semaine dernière, il était la sixième pire moyenne dans six grandes ligues européennes.

Avec ce ballast, le Getafe est entré dans un problème très gros. Son manque de buts a conduit à une absence alarmante de points après avoir marqué 10 des 48 dernières unités. Ce chiffre l’a conduit à une situation d’alarme absolue et il veut gagner pour clôturer une permanence qui viendrait en cas de victoire et nul ou défaite de la Valladolid dans le domaine de Société réelle.

Pour affronter le duel, Bordalás a deux absences pour blessure, celle du Colombien Juan Camilo “Cucho” Hernández et de Dario Poveda. Cependant, il récupère David Timor, absent le dernier jour pour cause de suspension, et il est possible que le milieu de terrain azulón occupe à nouveau une place au centre de la défense à côté du Togolais Djené Dakonam.

L’Uruguayen pourrait aussi revenir Erick Cabaco après deux mois d’absence après une intervention chirurgicale sur son genou droit. L’arrière central de Getafe s’entraîne déjà avec le reste du groupe et Bordalás Il a assuré que le même dimanche, il verra s’il est inclus dans l’appel.

Le reste de l’équipe est à la disposition de l’entraîneur d’Alicante, qui pourrait introduire une variante par rapport aux onze de la celtique avec le retour à la gamme de la charrúa Mauro Arambarri, remplaçant à Vigo. En attaque, Jaime Mata Oui Angel Rodriguez ils se disputeront un endroit pour jouer aux côtés Enes Ünal Oui Carles Aleñà Oui Prenez kubo Ils se battent pour ouvrir une brèche dans une formation clé qui tentera de gagner pour ne pas risquer leur séjour le dernier jour à Grenade.

Le Levante, gigantesque et sans enjeu

le j’ai soulevé arrive enregistré dans Getafe après avoir certifié sa permanence avec le point qu’il a réalisé la dernière journée contre le Barcelone, mais sa séquence n’est pas la meilleure, puisqu’il compte quatre défaites et deux nuls consécutifs et n’a plus gagné depuis le 10 avril dernier.

L’équipe valencienne, cependant, a déjà aigri le Getafe la fin de la saison dernière, quand ils ont gagné 1-0 dans le dernier match malgré le fait que rien n’était joué et que l’équipe de Madrid, en revanche, s’est battue pour entrer dans le Ligue Europa.

Milieux de terrain Nemanja Radoja Oui Nikola Vukcevic sont blessés et ne sont toujours pas disponibles pour l’entraîneur Paco Lopez, tandis que Sergio Postigo a souffert lors de l’entraînement de samedi de l’inconfort à la cheville gauche causé par la blessure subie avant le Deportivo Alavés.

En principe, et en raison des matchs joués par chacun ces dernières semaines, l’objectif Dani Cardenas serait en charge de défendre l’objectif de la j’ai soulevé au Getafe Oui Aitor Fernandez Je retournerais au banc.

L’entraîneur du j’ai soulevé pourrait revenir à Carlos Clerc pour la défense après s’être reposé pendant la semaine contre Barcelone et devra évaluer la fatigue de certains joueurs, comme De fruits ou alors Melero, qui ont été partants lors des deux derniers matchs.

Alignements probables

Getafe: Soria; Damián, Djené, Timor, Olivera; Nyom, Maksimovic, Arambarri, Cucurella; Enes Ünal et Jaime Mata o Ángel.

j’ai soulevé: Cardenas; Coca, Vezo, Duarte, Clerc; De Frutos, Malsa, Bardhi ou Melero, Morales; Cantero et Roger.