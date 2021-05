Salut, Sadiq ! Khan coûte 10 millions de livres sterling aux contribuables britanniques | Royaume-Uni | Nouvelles

Transport for London (TfL), qui est dirigé par le maire de Londres, a conclu un accord financier avec le groupe Silver Thames Connect, au milieu des accusations d’un processus d’approvisionnement bâclé pour le nouveau tunnel de Silvertown sous la Tamise. TfL a accepté de payer plus de 10 millions de livres sterling au consortium, après que le groupe a entamé une action en justice lorsque le contrat a été attribué à une autre entreprise, ont déclaré des sources au Daily Telegraph.

Le tunnel East London reliera Silvertown à la péninsule de Greenwich.

Une dispute a été déclenchée après que TfL a attribué le contrat de 1 milliard de livres sterling au tunnel Silvertown à Riverlinx.

Mais, Silver Thames Connect a affirmé que son offre était plus rentable et a entamé une action en justice en août 2019 afin de suspendre le projet.

La suspension a été levée deux mois plus tard, mais Silver Thames Connect a demandé des dommages-intérêts.

Un porte-parole de TfL a déclaré : « Le soumissionnaire perdant, Silver Thames Connect, a déposé une réclamation auprès de TfL concernant l’achat pour la conception, la construction, le financement et l’entretien du tunnel de Silvertown, qui a fait l’objet d’une procédure judiciaire.

“Les parties ont résolu l’affaire en mars, dont les termes sont confidentiels.”

Les travaux sur le tunnel devraient être achevés en 2025 et on espère que le projet d’infrastructure réduira la congestion du tunnel Blackwall.

Le nouveau tunnel se connectera à l’A1020 Silvertown Way/Lower Lea Crossing du côté nord et à l’approche du tunnel A102 Blackwall du côté sud.

Le tunnel de Silvertown fera également partie de la zone à très faibles émissions à partir d’octobre, ce qui signifie que les véhicules seront soumis à des règles d’émission strictes.

Pendant ce temps, les pourparlers sur un plan de financement entre TfL et le gouvernement se poursuivent après l’expiration du dernier accord de sauvetage vendredi.

TfL et Westminster ont convenu d’un plan de sauvetage de 1,8 milliard de livres sterling en novembre dernier pour maintenir les services en service après une baisse spectaculaire des revenus des passagers pendant la pandémie.

Les trois principaux syndicats ferroviaires et chefs d’entreprise ont souligné la nécessité d’un règlement à long terme alors que le capital revient de l’impact dévastateur de la crise du virus.

Le syndicat des chemins de fer, des transports maritimes et des transports (RMT), l’Association des salariés des transports et l’Aslef ont mis en garde contre les suppressions d’emplois et de services dans le cadre de tout montage financier.

Le secrétaire général du RMT, Mick Lynch, a déclaré: “Les services de transport de Londres et le personnel qui les livre méritent mieux que d’être pris entre deux feux entre le maire et le gouvernement.

“Nous avons besoin d’un montage financier à long terme qui assure l’avenir des emplois et des services plutôt que ce jeu sans fin du chat et de la souris.”