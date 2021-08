Salut. Vous lisez actuellement un article sur le nouveau look VG247. Bienvenue!

Il semble un peu inutile de vous régaler avec une merveilleuse histoire de la création et de la conception du nouveau site, principalement parce que vous vous en fichez probablement, mais comme il s’agit de la première refonte appropriée de VG247 depuis environ deux générations de consoles, je vais me faire plaisir .

Notre histoire commence le mardi 15 décembre 2020, entre 10 h 00 et 11 h 30 GMT, lorsque j’ai assisté à une réunion intitulée ” VG247 redesign kickoff “. C’est là que j’ai eu l’idée que le nouveau VG247 devrait être un site Web qui a fière allure sur les moniteurs et les téléphones, et devrait être consacré aux jeux vidéo.

J’ai élaboré, ajoutant que le site Web devrait “être joli” et “avoir des images dessus” et qu’il “devrait probablement avoir un nouveau logo qui a l’air cool”. Ces pensées combinées étaient, inconnues de ceux qui assistaient à l’histoire en devenir à l’époque, pour devenir les plus grandes idées de l’histoire de notre société mère ReedPop et, pour faire court, sont la raison même pour laquelle ce nouveau site Web existe devant votre les yeux.

Quelle histoire, hein ? J’espère que vous conviendrez que l’équipe technique et de conception ici a fait un excellent travail avec mes incroyables connaissances en matière de conception.

J’espère que vous conviendrez que nous avons créé un nouveau look audacieux mais accueillant pour VG247, qui reflète le ton du contenu que vous lirez. Nous voulons favoriser une communauté engagée et désireuse de faire partie des conversations sans fin autour des derniers jeux vidéo.

Nous avons encore une liste des derniers contenus. Faites simplement défiler la page d’accueil.

Je suis vieux, donc mon point de contact immédiat était les magazines de jeux vidéo. Les magazines, surtout dans les années 90, ressemblaient à des clubs. C’était malgré le fait de ne pas avoir de commentaires en direct. J’avais l’impression de faire partie du club des Mean Machines, je connaissais les blagues dans N64 Magazine et j’appréciais la rivalité entre PC Gamer et PC Zone. Je pense que nous avons exploité cela avec l’apparence du site, mais je veux que vous, lecteurs, ressentiez cela ici.

Notre nouveau système de commentaires est désormais lié aux comptes d’utilisateurs (ce qui, une fois que vous vous êtes inscrit, signifie qu’ils fonctionneront également sur nos sites frères comme Rock Paper Shotgun, et éventuellement Eurogamer), et nous avons un moyen de nous soutenir avec de l’argent en échange d’une expérience de navigation sans publicité. Pas de soucis si vous n’avez pas encore envie de franchir cette étape, mais je veux vous convaincre que nous en valons la peine au cours des prochains mois. Les abonnés recevront également de ma part une newsletter mensuelle par e-mail, ce qui ne manquera pas d’être un pur émerveillement et un pur plaisir.

Vous avez peut-être déjà vu le nouveau contenu vidéo que nous avons publié, et cela continuera et sera au premier plan, vous donnant plus de nous et de nos bonnes/mauvaises opinions. Et nous lancerons bientôt un podcast approprié.

Ce n’est que le début d’un grand projet à long terme visant à faire de VG247 votre destination principale pour les discussions sur les jeux vidéo. Météo qui est pour obtenir nos points de vue sur des sujets brûlants ou pour que vous pesiez.

Créez un compte gratuit maintenant et dites-nous ce que vous pensez du nouveau look du site. Mais s’il vous plaît ne postez pas pour dire que vous avez préféré l’ancien look. Ce genre de commentaire vous signalera immédiatement dans mon esprit comme quelqu’un avec de mauvaises opinions et n’est également d’aucune utilité car nous ne revenons pas à ce travail de piratage WordPress. « Wow, Tom, tu es si beau sur cette photo qui n’a certainement pas été prise il y a trois ans » et « VG2Phwoar7, plutôt », sont les deux commentaires préférés si vous avez du mal à trouver des idées.