Salutations de la Californie féodale | Rapport SGT

par Kurt Schlichter, mairie :

Je tiens à remercier les démocrates de m’avoir donné, à moi, avocat plaidant vivant à Los Angeles, exactement ce dont j’ai besoin – une réduction d’impôts importante et considérable. Dans leur projet de loi de réconciliation, il y a beaucoup de cadeaux pour les fainéants, les perdants et les escrocs, mais aussi pour nous qui vivons au bord de la plage et qui sommes frappés par d’énormes impôts d’État rendus non déductibles par ce diabolique Donald Trump, ami notoire des riches qui il… pilonné. Quoi qu’il en soit, les démocrates vont faire tort à ce droit et réparer cette justice manifeste, cependant – ils vont rendre l’essentiel de l’argent que je remets à la clique socialiste qui dirige l’ancien Golden State (et c’est beaucoup) déductible une fois de plus .

Frais. Eh bien, pour moi et pour d’autres avocats et autres états bleus similaires.

Les gens me demandent souvent pourquoi je reste en Californie, ce à quoi je réponds : « Je ne m’explique pas aux gens, bougez-vous. Mais si je devais m’expliquer aux gens, je soulignerais que malgré le fait d’être inondé de Californiens, la Californie a un temps magnifique, ma famille est à proximité, et ici je fais partie de l’aristocratie féodale qui aspire la vie des travailleurs pour alimenter mon style de vie extravagant.

Vous voyez, la Californie a été conçue pour les avocats et les personnes de statut inférieur similaires, et les communautés balnéaires où habitent les petits membres de la famille royale ne vivent pas une fraction du cauchemar infernal que vous voyez à la télévision. Oh, ce que vous voyez est réel, mais pas pour ceux de la noblesse de Birkenstock. Vous voyez des vidéos de hordes de vagabonds laissant leur cuillère de drogué sur les trottoirs et cela arrive, mais pas aux personnes auxquelles le prince Gavin de Newsom se soucie. Je ne pense pas qu’il se soucie de moi personnellement, mais il se soucie beaucoup de mon code postal.

Vous pouvez conduire à dix minutes de mon château et vous inquiéter que quelqu’un vous vole vos enjoliveurs. Une fois que vous commencez à vous diriger vers l’est sur la 405 (c’est la I-405 pour les gens qui ne vivent pas à LA), la vraie vie vient et vous mord fort, et plus vous allez à l’est, plus elle mord fort. Les routes sont des ordures – eh bien, je pense que le projet de loi sur les infrastructures les rendra à nouveau totalement agréables – et les écoles sont des cloaques de violence et d’endoctrinement, mais les paysans ont juste besoin d’accepter leur sort dans la vie et de ne pas se plaindre. Leurs râles gâcheraient notre dégustation de vins.

Bien sûr, j’aurais peut-être plus de sympathie pour ces pauvres diables s’ils n’avaient pas tant fait pression pour le rôle de « Serf #3 » dans la production californienne de « Game of Bums ». Ils ont voté pour cela. Ils ont ça. C’est tout à eux.

Il existe des bastions de la normalité. Huntington Beach, où j’ai récemment vu Ron DeSantis parler (il était excellent – si jamais je dois fuir, c’est en Floride, où ils ont deux choses que j’aime – le conservatisme et les énormes reptiles mortels), affiche des banderoles représentant les habitants qui servent dans les militaires. De la plage, vous pouvez voir les dizaines de navires refoulés depuis les ports, ce qui est en quelque sorte la faute de DeSantis. Donc, il y a des endroits qui ne sont pas entièrement des ordures, mais pas beaucoup.

Le problème est que les gens normaux qui ont élu Reagan il y a un demi-siècle sont en grande partie partis. Il y a ce cliché que ce sont toutes les libs qui partent de Cali pour les champs rouges pour encrasser leur idéologie puante, mais ce n’est pas comme ça que ça se passe. Les gens qui partent sont les bons, les conservateurs qui travaillent et font des choses constructives. L’année dernière, j’ai vu un ami de l’armée/flic, un artiste conservateur et quelques types d’Hollywood charger le vieux U-Haul et déménager. En tant que conservateur de SoCal, j’étais simplement solitaire. Puis je me suis perdu. Maintenant, je suis à peu près aussi populaire qu’un fondateur du Lincoln Project dans un vestiaire de collège.

Je ne cache pas qui je suis. Je refuse de porter des masques en général – je le ferai dans un hôpital parce que ce n’est peut-être pas idiot – donc je suis un dissident facile à repérer. J’éclate en chants «Allons-y, Brandon» chaque fois que je vois le président * sur un écran de télévision dans le monde. Je ne propose jamais mes pronoms. En tant que tel, je représente – pour beaucoup de gens que je connais – la diversité. Je suis un vétéran chrétien conservateur cis-het mec de pâleur avec aucune capacité différente, autre qu’une incapacité à consommer des fruits de mer de toute sorte. Je suis celui de toutes ces choses que la plupart des Californiens de mon orbite connaissent. Les gens se disent : « Oh ouais, je connais un gars qui aime Trump. C’est Kurt.

Ceux qui sont encore là, cependant, se contentent de la stratification de notre société. L’État qui a inventé la classe moyenne avide l’a coincée entre les riches voraces et les pauvres qui perçoivent l’aide sociale. Vous portez soit une couronne, soit un tonneau en Californie ces jours-ci ; si vous avez quelques dollars, vous avez des gens pauvres qui parlent souvent avec un accent en regardant vos enfants, en tondant votre pelouse, en réparant votre voiture et en gardant votre maison. Je parie que nous ne sommes qu’à une initiative de scrutin d’accorder aux résidents de Pacific Palisades prima nocta sur les résidents gagnant moins de 100 000 $ par an, et je parie que cela obtiendrait 63% des voix.

