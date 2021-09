salutations froides de la reine Elizabeth et des ducs de Cambridge

Nouvelles connexes

Les le prince harry fête ce mercredi son 37e anniversaire, une date inscrite au calendrier de la Couronne britannique depuis sa venue au monde en 1984. Pour la deuxième année consécutive, il le passera loin de la famille royale, avec laquelle il a vécu des moments de tension ces derniers mois. Pourtant, même pas la reine Isabelle II (95 ans) ni le Prince Guillermo (39) ont oublié leur anniversaire et ils l’ont félicité publiquement. Ils ont fait en même temps et avec un message froid sur les réseaux sociaux. Bien que les publications aient été différentes, les deux dédicaces ont été brèves et distantes.

“Je souhaite un joyeux anniversaire au duc de Sussex”, ont écrit dans une histoire publiée sur le compte Instagram officiel du souverain, avec un combo de trois images dans lesquelles le prince Harry est vu sous différentes facettes. Dans l’un d’eux, il apparaît même avec sa femme, Meghan Markle (40). La publication a attiré l’attention pour sa touche de jeunesse, car elle est décorée de divers gifs qui font allusion à une célébration. Sur Twitter, la reine Elizabeth a répliqué le même message, mais avec un post plus sérieux. Il manque d’éléments décoratifs – à l’exception de l’icône d’un globe – et les photographies ont été publiées dans une sorte d’album.

En même temps que le monarque félicitait publiquement son petit-fils, le prince William et Kate Middleton (39) ont posté une photo du duc de Sussex sur leurs histoires Instagram, avec le message suivant : “Joyeux anniversaire, Prince Harry”.

Je souhaite un joyeux anniversaire au duc de Sussex aujourd’hui ! pic.twitter.com/W1MJC9cGBn – La famille royale (@RoyalFamily) 15 septembre 2021

Les deux félicitations ont été très différent d’il y a un an, lorsque le mari de Meghan Markle a fêté ses 36 ans. Ensuite, il n’y avait pas d’histoires, mais il y avait plus d’images émotionnelles dans le flux, accompagnées d’un texte plus élaboré. Comme ils l’ont fait tout au long de cette année avec d’autres fêtes de famille.

Cette fois, cependant, il n’est pas surprenant que la famille royale britannique ait voulu féliciter le prince Harry de manière distante. Au cours des derniers mois, Les ducs de Sussex ont joué dans plusieurs moments de tension avec la Couronne, qui ont affecté sa relation avec Elizabeth II et les ducs de Cambridge. Le conflit s’est accentué lorsque l’actrice américaine et le petit-fils de la reine ont accordé une interview controversée à Oprah Winfrey (67), dans laquelle ils ont fait des révélations qui ont irrité les membres de The Firm.

Le message que Harry a reçu de la reine Elizabeth. Instagram

Au cours de la conversation, Meghan Markle a assuré que lors de sa première grossesse, il y avait des personnes de la famille royale britannique qui ont transféré leur “préoccupations” concernant “la couleur de peau qu’Archie aurait (2) “, parce qu’elle est métisse et d’origine afro-américaine. De plus, selon ses propres termes, on leur a dit que leur premier-né n’aurait pas de titre, bien qu’il lui correspondrait jusqu’au le prince carlos (72) montent sur le trône. La protection de Buckingham Palace non plus.

Les déclarations du protagoniste de Suits ont suscité un grand débat au sein de la Couronne et ont obligé la reine Elizabeth à s’exprimer publiquement, à travers une déclaration. “Toute la famille est attristée en apprenant à quel point les dernières années ont été difficiles pour Harry et Meghan. Les questions soulevées, notamment raciales, sont préoccupantes. Bien que certains souvenirs puissent varier, ces problèmes seront pris très au sérieux et seront traités en privé par la famille. Harry, Meghan et Archie seront toujours des membres très chers de la famille », a admis le souverain vivace quelques jours après l’interview controversée. De son côté, le prince William, très en colère, a assuré que les Windsor ne sont pas “une famille raciste”.

À la suite de cette interview, une autre série d’événements a été générée qui a mis les ducs de Sussex et la famille royale britannique en désaccord. La plus récente, la mise à jour Finding Freedom : Harry, Meghan and the Making of a Modern Royal Family, la biographie du couple qui accuse la reine Elizabeth II de ne pas avoir fait assez pour lutter contre le racisme au sein de la Couronne.

Les félicitations des ducs de Sussex au prince Harry. Instagram

Compte tenu de ces dernières informations, des sources proches de la royauté ont informé The Sun que “la reine et la famille royale cesseront de subir des pressions”, puisque ni Elizabeth II ni les autres membres actifs de la Maison royale “Ils ne toléreront plus les attaques répétées” par les ducs de Sussex. La monarque en a marre des déclarations répétées de son petit-fils et de Meghan Markle, elle pourrait donc préparer un bataille juridique contre lui. Selon les médias britanniques, Sa Majesté a demandé aux responsables du Palais de contacter des avocats en diffamation pour l’aider à faire face à cette “guerre” familiale qui semble n’avoir aucune fin. On ne sait cependant pas si cette idée a été couronnée de succès. Pendant ce temps, Harry et Meghan cherchent un rapprochement.

Il y a 10 jours, les médias locaux ont rapporté que le duc et la duchesse de Sussex ont demandé une rencontre avec le monarque et ils espèrent vous présenter leur fille, Lilibet Diana, venue au monde le 4 juin. Mais, selon les informations que The Sun a traitées, Meghan et Harry ne se sont pas mis d’accord sur la date. Cependant, ils ont fait part de leurs intentions aux assistants d’Isabel II, qui ont été surpris par son message. “Ils ont fait cette approche, mais beaucoup sont choqués par son impudence. Ils voudront peut-être vraiment voir la reine, mais c’est impressionnant, compte tenu de tout ce qu’ils lui ont fait subir cette année”, a commenté une source au journal susmentionné.

