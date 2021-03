Salutations, mèmes et dictons pour marquer la fête juive ⋆ .

Le seder habituel de la Pâque sera très différent cette année (Photo: . / age fotostock RM)

Aujourd’hui marque le début de la fête de la Pâque, l’une des fêtes les plus importantes du calendrier juif.

Le festival de huit jours – également connu sous le nom de Pessa’h – commémore l’histoire de l’Exode, lorsque Moïse a libéré le peuple juif de l’esclavage et l’a conduit hors d’Égypte à la liberté.

Il voit les Juifs du monde entier s’abstenir de manger du pain et d’autres aliments au levain pendant huit jours – à la place, manger du pain sans levain, ou azyme, ainsi que tenir un service spécial à la maison appelé Seder.

Normalement, ceux-ci offrent aux familles l’occasion de se réunir, mais à la suite de la pandémie de Covid-19, beaucoup vont – pour la deuxième année consécutive – célébrer cela soit seuls, soit seulement avec d’autres membres de leur propre ménage ou une bulle de soutien. .

Mais bien que cela ne rassemble pas les familles et les communautés de la manière habituelle, il existe d’autres moyens de marquer le festival et son importance – comme le partage de salutations spéciales en ligne, par exemple.

En voici quelques-uns.

Une table dressée pour Seder (Photo: .)

Dictons et phrases de la Pâque

«Dayenu! (Cela nous aurait suffi)

‘L’shana Haba’ah B’Yerushalayim’ (l’année prochaine à Jérusalem)

‘Chag Pesach kasher V’Sameach’ (passez une Pâque heureuse et casher)

Tous ceux qui ont faim, qu’ils viennent manger ‘

«Pourquoi cette nuit est-elle différente de toutes les autres nuits?

Citations de la Pâque

«L’exode d’Égypte se produit dans chaque être humain, à chaque époque, chaque année et chaque jour. – Rabbi Nachman de Breslov

«Vous n’opprimerez pas un étranger, puisque vous connaissez vous-mêmes les sentiments d’un étranger, car vous étiez aussi des étrangers au pays d’Égypte. – Exode 23: 9

«La Pâque affirme la grande vérité que la liberté est le droit inaliénable de tout être humain. – Morris Joseph

«La Pâque est un temps de réflexion et de joie. Quand nous sortons de notre cocon de doute pour voler librement sur les ailes de la foi. » Inconnu

Maintenant tu le mangeras de cette manière: les reins ceints, tes sandales aux pieds et ton bâton à la main; et tu le mangeras à la hâte – c’est la Pâque du Seigneur ‘- Exode 12-11-13

«Dans l’histoire juive, il n’y a pas de coïncidences». – Elie Wiesel



