Salva Maldonado prend les rênes de San Pablo Burgos

29/11/2021 à 21:37 CET

Salva Maldonado a été choisie par Hereda San Pablo Burgos de prendre les rênes de son banc pour ce parcours au cours duquel il dirigera l’équipe castillane dans son parcours à travers la Ligue Endesa et la Basketball Champions League, comme le rapporte le club ce lundi.

L’entraîneur catalan a une vaste expérience des compétitions ACB, où accumule 14 saisons et plus de 600 matchs d’expérience.

Salva Maldonado a commencé sa carrière en tant qu’entraîneur en dirigeant des équipes de catégories inférieures jusqu’à ce qu’il fasse le saut au premier niveau en tant que Assistant de Pedro Martínez dans TDK Manresa (1991-94) Et, après cette période, le Catalan est devenu le premier manager de l’équipe Manresa, dans laquelle il a continué jusqu’en 1997.

Plus tard, Maldonado a dirigé Caja San Fernando et TAU ​​Cerámica à l’ACB avant d’entamer une étape au LEB Oro, où il est revenu à Manresa et a traversé Ourense et Tarragone.

Le retour à la principale compétition nationale de basket-ball est venu avec Gran Canaria en 2005, où il a effectué quatre saisons avant de déménager à Fuenlabrada.

Ensuite, Il a occupé la direction du banc pendant plusieurs années à Joventut, Estudiantes et s’est finalement retrouvé à Granca, où il s’est entraîné jusqu’en décembre 2018.

L’entraîneur remplace les assistants de Zan Tabak, Félix Alonso et Fran Hernández, qui avaient repris l’équipe depuis le limogeage de l’entraîneur croate il y a trois semaines.