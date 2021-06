Salva Puig, nouvel entraîneur des KH-7 BM Granollers

in

25/06/2021 à 20h21 CEST

Sauvez Puig, ancien joueur international de l’équipe nationale espagnole, sera le nouvel entraîneur des KH-7 BM Granollers la prochaine saison remplaçant Robert Cuesta, récemment signé par Rocasa Gran Canaria.

Puig, 41 ans, a dirigé les deux dernières saisons à l’Unió Esportiva Sarrià, dans la Division d’honneur d’argent masculin, dans lequel il a atteint l’objectif de permanence. L’entraîneur catalan, fort de 5 ans d’expérience sur le banc, a également formé auparavant le A rejoint l’Esportiva d’Handbol Calella.

Avec cet ajout, Puig rentrera chez lui cinq ans plus tard mettre fin à sa carrière sportive en 2016 après avoir séjourné pendant plus de 10 saisons au club de Vallesan en trois étapes différentes. L’ancien joueur, formé dans la carrière de Vallesan, il portait aussi la chemise du Barça, du BM Valladolid, Göppingen et Fenix ​​​​Toulouse.