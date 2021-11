Salvador Barón remplace Zeus de Armas dans le championnat espagnol des poids légers

Les Comité de boxe professionnelle rapporte que Zeus d’armes, co-candidat officiel au titre espagnol des poids légers, ne pourra pas participer (pour des raisons de travail) à l’événement prévu le 20 novembre prochain à Séville et qui allait mettre en jeu ce titre.

Le Comité de Boxe Professionnelle a analysé la situation et évalué la possibilité de trouver un remplaçant. Celui-ci devait être dans le groupe éligible, remplir les conditions (ne pas venir de KO contre par exemple) nécessaires pour se battre pour un titre vacant et, en plus, montrer le poids nécessaire pour donner la limite dans les conditions de sécurité.

Après avoir testé certains des substituts possibles (certains d’entre eux avaient un autre combat prévu et ne pouvaient donc pas être du jeu), l’un de ceux qui ont accepté était Salvador Baron (7-1-2, 2 KO). Bien que son approbation immédiate ait été annoncée par erreur, ce comité a soumis le combattant à deux tests de poids.

Dans le premier, après avoir été informé, l’Almeria a donné un poids sur la balance de 66 200 kg, ce qui était considéré comme un peu élevé. Avant d’accepter sa nomination, il devait subir une deuxième pesée, qui devait avoir lieu 48 heures plus tard (vendredi), au cours de laquelle il devait être sous le poids requis 14 jours avant la pesée officielle. Dans ce document, Barón a marqué 65 000 kg, en dessous des 65 829 demandés (Carlos Pérez était également en dessous).

Pour toutes ces raisons, le Comité de Boxe Professionnelle sanctionne le combat Carlos Pérez – Salvador Baron comme valable pour le titre espagnol des poids légers.

Zeus de Armas aura la préférence à l’avenir pour contester le titre, à la suite de ce qui s’est passé et selon ses disponibilités.