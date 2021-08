Salvador Pérez a frappé le 27e circuit de la saison (Vidéo)

in

Voyons le Home Run le numéro 27 de la saison que le récepteur vénézuélien connecté Salvador Pérez dans la saison 2021 de la MLB avec les Royals de Kansas City.

Mercredi lors de la réunion entre les Royals Kansas City contre les White Sox de Chicago à Los Angeles MLB, le vénézuélien Salvador Pérez il se faisait sentir de toute sa puissance.

En début de troisième manche, le créole a frappé le Home Run N ° 27 de la saison qui est sorti du champ gauche avec un coéquipier à bord pour donner aux Royals une avance de 5-0.

Salvador Pérez avec sa connexion aux quatre coins a égalé son record personnel de circuits dans une campagne avec 27, qu’il a réalisé au cours des saisons 2017 et 2018.

Le rythme de Perez est vraiment impressionnant et il est très possible qu’il atteigne non seulement 30 circuits mais nous pourrions le voir avec 40, car j’insiste, la séquence offensive du créole est impressionnante.

Sauveur il est le vrai et authentique cheval des Royals de Kansas City, où il termine une carrière qui peut le mener au Temple de la renommée de la MLB.