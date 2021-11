Salvador Pérez a remporté sa quatrième Silver Bat dans les majeures

Le Vénézuélien des Royals de Kansas City, Salvador Pérez, il a gagné Chauve souris de Argent c’est de la saison 2021 de Ligue majeure de baseball – MLB et a réalisé le quatrième de sa carrière dans le meilleur baseball au monde.

Ce jeudi 11 novembre, les vainqueurs de la Silver Bat 2021 ont été révélés dans les deux ligues et le Vénézuélien Salvador Pérez a été le récipiendaire de l’Américain en remportant les plus grands honneurs, remportant le vote à Mike Zunino et le Dominicain Gary Sánchez, étant ce récompenser un échantillon de la grande année offensive que ce joueur a connu dans les ligues majeures.

La saison 2021 de Pérez a été vraiment incroyable en termes de nombre avec l’arbre, il n’est donc pas surprenant de le voir remporter la Silver Bat, c’est sa quatrième et deuxième consécutive. De plus, étonnamment, « Salvy » était le seul Vénézuélien de cette édition à remporter le prix.

Histoire

Le Vénézuélien a battu le record de coups de circuit pour un joueur de sa position et a terminé avec un total de 48 et 121 QI, menant les deux départements lors de la saison 2021 de la Major League, étant l’un des meilleurs receveurs de tout le baseball.

Nombres

Perez a affiché un AVG de .273 en 161 matchs, un OBP de .316, un SLG de .544 et un OPS de .859, donnant 169 hits, pilotant 121 runs et marquant 88.

