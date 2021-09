Salvador Pérez bat le record de coups de circuit de Miguel Cabrera

Le Vénézuélien des Royals de Kansas City, Salvador Pérez, atteint 45 coups de circuit dans la saison 2021 de Ligue majeure de baseball – MLB et de cette façon Beats un record de son compatriote et idole, Miguel Cabrera.

Pour la troisième journée consécutive de la saison 2021, Salvador Pérez a réalisé un circuit et atteint 45, égalant Vladimir Guerrero Jr. pour la tête de toutes les ligues majeures, mais a également dépassé une marque dans cette catégorie que son compatriote Miguel Cabrera avait dans l’Américain League, sans aucun doute un coup rond et historique en laissant derrière lui un record de ce légendaire.

C’est quoi ce record ?

Eh bien, il s’avère qu’avec ces 45 circuits, il devient le Vénézuélien avec le plus de circuits au cours d’une saison des ligues majeures de la Ligue américaine, laissant derrière lui les 44 que Cabrera susmentionné a réalisés au cours des saisons 2012 et 2013 avec les Tigers de Detroit. .

Il ne fait aucun doute que le 45 coups sûrs de Salvy était chargé d’histoire, car il a laissé Shohei Ohtani derrière lui au cours de la saison, a égalé Guerrero Jr. et Johnny Bench en tant que receveur avec le plus de circuits dans une campagne MLB et au cas où ce serait peu, il a également rompu le lien entre les Vénézuéliens et celui qui est pour lui l’une de ses idoles, le légendaire Miguel Cabrera.

Voici le rapport :

Salvador Pérez (45 ans) devient le Vénézuélien avec le plus de circuits en une saison en AL. Miguel Cabrera avait le précédent record avec 44 (2012 et 2013). Dans l’ensemble, le Vénézuélien avec le plus de RH en une saison est Eugenio Suárez (49 en 2019), suivi d’Andres Galarraga (47 en 1996). pic.twitter.com/jMJGGeVfCl – Héctor Gómez (@hgomez27) 16 septembre 2021

De plus, Salvador Pérez n’est qu’à quatre circuits d’Eugenio Suárez pour être le Vénézuélien avec le plus de coups sûrs des quatre coins en une seule campagne MLB, qui était en 2019 avec un total de 49, suivi par Andrés Galarraga avec 47 en 1996.

Cela pourrait sans aucun doute être la meilleure saison de Pérez dans sa carrière en Major League et très probablement dans les 16 matchs restants de cette saison, il cherchera à continuer de la même manière ou mieux pour se battre pour le titre de home runs et de RBI.

Après le 45e coup sûr, “El Niño de La Bocaina” a en 2021, 156 coups sûrs, 112 points produits (leader MLB) 80 marqués et une moyenne de .278.