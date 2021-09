Salvador Pérez continue de marquer et lie Vladi Jr. et Johnny Bench

le vénézuélien Salvador Pérez Il continue de frapper à la maison et ce jeudi 16 septembre 2021, il a touché le numéro 45 de la saison 2021 de Major League pour attacher à Vladimir Guerreo Jr. et ni plus ni moins que le Hall of Fame Banc Johnny.

Home Run

SAUVEUR. PÉREZ. Wow! 45 heures. pic.twitter.com/dYrrRQXXdL – LasMayores (@LasMayores) 16 septembre 2021

Données

Égale Johnny Bench pour le sommet de l’histoire pour un receveur, avec au moins 70 pour cent (%) des matchs joués en tant que receveur. Il égale le Dominicain Vladimir Guerrero Jr. à la tête du Young Circuit.

