Salvador Pérez est déjà présent au Temple de la renommée de la MLB

Le Vénézuélien des Royals de Kansas City, Salvador Pérez, dit déjà Présent dans le Salle de la la célébrité des Ligue majeure de baseball – MLB, ceci en raison du dernier record qu’il a battu lors de la saison 2021.

Salvador Pérez a battu il y a quelques jours le record de Johnny Bench et est devenu le receveur avec le plus de circuits dans une saison de Ligue majeure, c’est pourquoi le Temple de la renommée, un temple de l’histoire du baseball, a offert une vitrine au Vénézuélien, en sauvant le maillot et le masque. que ce joueur portait dans ce match contre les Indians de Cleveland.

51 ans, nous avons dû attendre pour voir un autre récepteur avec plus de 45 circuits dans une campagne MLB, le banc susmentionné étant le dernier à le faire au cours de cette saison 1970, mais maintenant, un Latino, du Venezuela est le propriétaire du record et malgré à moins qu’il ne soit toujours un immortel, et que son nom ait sa place dans le prestigieux Hall of Fame.

Ce que Pérez a réalisé est vraiment historique, puisqu’il a dépassé une légende de la Ligue majeure et, par coïncidence, il se trouve dans le Cooperstown Hall, l’endroit où maintenant son uniforme des Royals reposera pour toujours en raison de la façon mémorable de ce coup de circuit de 46, ce qui le lie avec Vladimir Guerrero Jr. pour la tête de la saison 2021.

Voici le rapport :

Le maillot et le masque de Salvy du match d’hier, lorsqu’il a établi le record de coups de circuit en une saison pour un receveur principal, se dirigent vers Cooperstown! Félicitations, @ SalvadorPerez15 ! (📷: @Royals) pic.twitter.com/lPMb8IOsLg – Temple de la renommée et musée national du baseball ⚾ (@baseballhall) 21 septembre 2021

Salvy pourra-t-il être immortel lorsqu’il prendra sa retraite ?

Bien que Salvador Pérez soit actuel et qu’il lui reste quelques bonnes années dans la MLB, il est l’un des meilleurs receveurs aujourd’hui et en raison de ses réalisations et de son record, de nombreux amateurs de ce sport classent le Vénézuélien comme membre du Temple de la renommée, étant le long avec Miguel Cabrera les prochains joueurs vénézuéliens qui entreront dans ce temple des légendes.

Nous devons attendre que la carrière de Salvador se poursuive, mais ce fut sans aucun doute une carrière réussie qui lui a valu un nom important dans le meilleur baseball du monde.

Les réalisations de Pérez

7 All-Star Games 5 Gold Gloves 1 World Series, où il était MVP 3 Silver Bats Une participation au Home Run Derby

Actuellement, Salvador Pérez compte 1153 à vie dans les ligues majeures, 198 coups sûrs, 650 points produits, 485 points marqués et une moyenne de 0,270.