Salvador Pérez et Gary Sánchez partagent un record de coups de circuit depuis 2016

le dominicain Gary Sanchez des Yankees de New York et le Vénézuélien Salvador Pérez sont sans aucun doute deux des meilleurs receveurs offensifs depuis 2016 à ce jour dans la MLB.

Bien que Perez ait maintenu un certain niveau offensif tout le temps et que Gary Sanchez ait sans aucun doute perdu les deux dernières saisons, ils partagent un record de circuits dans les majors. Salvador Pérez et Gary Sanchez sont les deux seuls receveurs avec quatre saisons avec 20 circuits ou plus depuis 2016.

Gary Sánchez était à un moment donné le meilleur receveur offensif des ligues majeures, malheureusement il est tombé offensivement dans les ligues majeures contrairement à Salvador Pérez, qui frappe depuis son arrivée dans la MLB où il a été 5 fois le Golden Glove, 7 fois étoile, batte d’argent à trois reprises, joueur par excellence de la Série mondiale.

Les comparaisons entre ces deux-là ne s’arrêtent jamais malgré le fait que Pérez a beaucoup plus de récompenses en comparaison, mais cela ne fait pas de Salvador Pérez un très mauvais joueur.

Il n’y a actuellement pas de récepteur plus offensif que Salvador Pérez Dans les majeures, le receveur Buster Posey des Giants de San Francisco est le plus similaire. D’un autre côté, les Yankees font toujours confiance au talent de Gary Sánchez et espèrent que tôt ou tard son attaque reviendra au même qu’ils ont vu au début de leur carrière dans les ligues majeures.

Pérez est le deuxième joueur avec le plus de circuits cette saison avec un total de 41, derrière le Japonais Shohei Ohtani qui est super à l’aise et maintenant le Vénézuélien et Vladimir Guerrero Jr. sont sur ses talons.

Ses 41 coups de circuit totalisent un AVG de 277, 317 OBP, 548 SLG, 864 D OPS accompagnés de 103 points produits, 70 points marqués, 145 coups sûrs et une brillante guerre à 4,5.

Gary Sanchez Il est le quatrième joueur des Yankees de New York avec le plus de circuits cette saison des Ligues majeures avec un total de 20, les autres leaders avec Giancarlo Stanton, Joey Gallo et Aaron Juge. Les trois jardiniers.

Il reste encore beaucoup de matchs au calendrier de la MLB, les choses pourraient changer beaucoup en ce qui concerne les meneurs de home run et bien sûr, Sanchez a bien frappé ces derniers temps et vise une bonne finale de la saison.