Salvador Pérez et Johnny Bench

Deux leaders de leurs équipes respectives, les menant aux World Series, Bench en tant que leader de la Cincinnati Great Red Machine qui a joué le classique d’octobre contre les Orioles de Baltimore en 1970; Perez en tant que champion des Royals de Kansas City qui a affronté les Mets de New York dans la série 2015. Lorsque Perez a égalé la marque de 45 circuits de Bench, en tant que meilleur receveur des ligues majeures le 16 septembre, en 2021, il ne faisait pas que consolider lui-même comme l’un des meilleurs receveurs des ligues majeures, mais il concentrait ses yeux sur l’histoire du jeu, sur le grand récepteur qu’avait été Johnny Bench, sur ce que son jeu signifiait pour les Reds de Cincinnati, comment il communiquait avec lanceurs, comment il a mascotte les livraisons les plus complexes, comment il a bloqué la plaque, comment il a lancé vers les bases sans se lever de son squat, comment il a couru vers les pirogues pour prendre les mouches les plus difficiles.

La saison 2015 de Salvador Pérez était sa troisième en tant que receveur partant des Royals de Kansas City. Depuis 2013, il avait maintenu une performance offensive autour de 0,260 de moyenne au bâton, 70 points produits et 17 circuits. Le vendredi 9 octobre, les Royals ont accueilli les Astros de Houston au stade Kauffman pour le match 2 de la série de division de la Ligue américaine. Perez avait une fiche de 3-2 avec deux points produits et un but ; y compris un coup de circuit contre Scott Kazmir en deuxième manche après deux retraits pour porter le score à 3-1; À la fin de la sixième manche, il a égalé le score à 4-4, échangeant une marche chargée contre Fields pour conduire Eric Hosmer. Kansas City a gagné 5-4 sur un triple d’Alcides Escobar et un simple de Ben Zobrist en septième manche contre Harris. Herrera a marqué la victoire en soulageant Johnny Cueto en septième manche. Davis a été crédité pour l’arrêt en soulageant Mike Madson en neuvième manche. Harris supporta la défaite. Cette année-là, Perez a dominé les receveurs de la Ligue américaine pour les passes décisives (90) et les doubles jeux (10), a terminé deuxième des retraits (974) et des demis à la retraite dans les tentatives de vol (29).

Lors du premier match de la série de championnats de la Ligue nationale organisé au Three Rivers Stadium, les Pirates de Pittsburgh ont rendu visite aux Reds de Cincinnati le samedi 3 octobre 1970, le match était de 0-0 au cours des neuf premières manches; Gary Nolan et Dock Ellis se sont enfermés dans un duel de lanceurs intense. Dans l’ouverture du dixième, les Reds ont marqué trois points produits par Pete Rose et Lee May; Johnny Bench a maintenu l’attaque en vie en marchant après deux retraits. Nolan a marqué la victoire et Ellis a pris le revers. Clay Carroll a relevé à la 10e manche et a effectué l’arrêt. Au cours de cette saison 1970, Bench a terminé deuxième parmi les receveurs de la Ligue nationale pour les passes décisives (73), deuxième en double jeu (12), deuxième en pourcentage de demis offensifs à la retraite dans les tentatives de vol (48,4 %).

Les deux receveurs ont été essentiels pour leurs équipes dans les World Series, bien que la Great Red Machine ait cédé aux Orioles de Baltimore, Bench est resté au sommet de ses performances offensives et défensives lors de la Classic d’octobre 1970. Pour sa part, Pérez était le joueur. précieux des World Series 2015 lorsque Kansas City a remporté son premier titre en 30 ans contre les Mets de New York. En dépassant les 40 circuits et en éliminant les coureurs qui osent lui voler une base avec une efficacité de plus de 40%, Perez s’est placé sur le même plateau avec Bench et Roy Campanella comme seuls récepteurs à atteindre ces chiffres au cours de la même saison.

Enfin ce lundi 20 septembre 2021, Salvador Pérez a frappé son 46e circuit pour dépasser Johnny Bench en tant que receveur des ligues majeures avec le plus de circuits en une saison. En 1970, Bench a frappé 45 circuits et a conduit 148 points.

Je me souviens toujours d’une série de matchs d’entraînement que les Pirates de Pittsburgh (actuels champions des World Series avec toutes leurs stars : Roberto Clemente, Willie Stargell, Al Oliver, Steve Blass, Manuel Sanguillén, Dave Cash, Richie Hebner, Dock Ellis, etc.) avant la Grande Machinerie Rouge de Cincinnati (Pete Rose, Bench, César Gerónimo, Joe Morgan, Tany Pérez, Don Gullet, Gary Nolan, David Concepción, etc.), au stade de l’Université centrale du Venezuela au mois de mars 1972. Quoi encore se répercute dans ma mémoire est l’agitation du narrateur Delio Amado León lorsqu’il décrit le courage et la détermination avec lesquels Bench a poursuivi la balle volante à proximité de n’importe quelle pirogue, plusieurs fois il a attrapé la balle sur la balustrade ou en se penchant à ce sujet. Si Salvador Pérez a participé à certains jeux de La Guaira Sharks, ils sont vraiment très peu nombreux, et en raison des caractéristiques de la réalité actuelle, c’est au niveau d’un rêve ou d’une fable que nous le voyons dans certains jeux LVBP utilisant les outils de l’ignorance (“Les outils de l’ignorance”), comme ils appellent l’équipe de protection du receveur dans le jargon des ligues majeures de baseball. Cependant, nous ne doutons pas que dans ces quelques matchs Pérez ait refroidi un coureur en deuxième ou troisième, ou même pris une faute de mouche à proximité de la pirogue.

Alfonso L. Tusa C. 22 septembre 2021.