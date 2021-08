Salvador Pérez fête ses 10 ans dans les ligues majeures

in

Le masque vénézuélien Sauveur Perez rempli 10 saisons au base-ball Grandes ligues avec les Royals de Kansas City.

Le créole de “La Bocaina” de l’Etat de Carabobo n’a de cesse de briller dans le MLB avec les Royals de Kansas City. De ses débuts dans la saison 2011 avec l’organisation du Kansas à ce jour, il n’a cessé d’être admirable.

Les chiffres parlent pour lui, Salvador Pérez promis d’être l’un des meilleurs récepteurs de la Grandes ligues et pas jusqu’à maintenant, ses chiffres le soutiennent et le placent parmi les meilleurs et peut-être, de loin, le meilleur receveur de la MLB.

Depuis sa création, 10 saisons avec les Royals, le Vénézuélien de 31 ans enregistre à ce jour une moyenne de 0,270, 601 points produits et 178 circuits.

Samedi, Perez Il est devenu le quatrième joueur des Royals à atteindre 10 ans de service cette saison, rejoignant Danny Duffy (qui a été échangé aux Dodgers jeudi), Mike Minor et Jarrod Dyson, selon RD Sports Moment.