Salvador Pérez n’a pas été nominé pour le MVP de la Ligue américaine

Le Vénézuélien Salvador Pérez ne figurait pas parmi les finalistes du MVP de la Ligue américaine en MLB.

La saison 2021 de Salvador Pérez restera sans aucun doute parmi les meilleures de l’histoire pour tout receveur et joueur en général, car il faut voir son visage pour donner 48 circuits en tant que receveur et conduire 121 points, même s’il a atteint 273 en moyenne et le l’équipe a été éliminée.

Mais il y a des nouvelles, les 6 candidats MVP étaient des équipes éliminées, donc si les Royals étaient absents, ce n’est pas un argument.

Mais le créole n’a pas fini de serrer le coup du gant d’or, alors qu’il est désormais exclu des nominations pour le MVP de la Ligue américaine, où se trouvaient Shoei Ohtani des Anges, Vladimir Guerrero Jr. et Marcus Semien des Blue Jays. la gauche.

Voici vos finalistes AL MVP 2021. Pour qui êtes-vous enraciné ? pic.twitter.com/cG9W8jrUBm – MLB (@MLB) 9 novembre 2021

Bien sûr, le grand favori pour remporter le prix est Shoei Ohtani et à une occasion, j’ai déclaré que les Japonais le feraient parce qu’en MLB, ils ne décernaient pas le prix « Alien ou monstre de l’année », qui est la saison où le cogneur avait avec 46 circuits et 150 manches lancées, car le vrai vainqueur du prix serait Vladimir Guerrero Jr., car il a gardé son équipe en vie jusqu’au dernier jour du tour régulier.

Je veux dire par là que je ne m’attendais pas à ce que le Vénézuélien remporte le MVP, mais il méritait bien de figurer parmi les trois finalistes, bien que Marcus Semien ait eu ses mérites d’être là, mais cette fois ce n’était pas le tour du créole.

Heureusement pour Salvador, il a pu obtenir son prix Luis Aparicio (récompense décernée au joueur ayant réalisé la meilleure performance d’une saison), qu’il a remporté à l’unanimité.

Auteur : Carlos Quijada

Twitter et Instagram : @abogado_quijada