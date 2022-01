‘Sálvame’ donne le meilleur de lui-même en emmenant l’ours « blessé » de la cavalcade de Cadix au plateau

Nouvelles connexes

Sauve-moi Il l’a encore fait. Le programme de l’après-midi de Télécinco il sait monter un spectacle quand l’occasion l’exige, et comme échantillon d’eux son dernier programme. Les réalisateurs du format n’ont pas voulu ignorer le phénomène viral auquel a conduit la cavalcade des rois de Cadix, ils ont donc invité sa personnalité la plus notoire : l’ours « blessé ».

La mésaventure subie par la personne portant l’un des costumes d’ours polaire pendant le défilé, cela a été une cause de rire national. Une transcendance qui est née dans les réseaux sociaux et qui s’est reflétée même dans l’actualité des différentes chaînes. À la suite d’une défaillance du mécanisme de gonflage de la combinaison, la tête de l’animal arctique était totalement inclinée. Fait qui lui a donné une apparence comique qui n’est pas passée inaperçue des personnes assistant au défilé susmentionné.

Le désormais célèbre ours polaire « blessé » lors du défilé de Cadix est devenu viral quelques heures après le défilé.

Cette viralité a été exploitée par le programme de L’usine de télévision qui, avec sa fantastique équipe de production, a donné un moment mémorable. Les « vilaines princesses », les sinistres poupées et, bien sûr, la famille des ours polaires sont venus dans les locaux de Mediaset pour danser avec les collaborateurs de Sauve-moi. Scène parodique qui met en évidence l’importance d’un simple échec technique dans le défilé dans la ville andalouse.

Le meilleur #Cabalgata du monde est arrivé chez @telecincoes. Avec ours disloqué inclus ! 🥳🙌 https://t.co/HuGdqUmaps pic.twitter.com/bttLGe03GT – Sauve-moi Officiel (@salvameoficial) 7 janvier 2022

« Ici, nous avons le défilé, la comparsa et le protagoniste des rois de cette année : L’ours blessé, l’ours disloqué qui s’est cassé le cou et est venu nous voir« , Il a dit Carlota Corredera présenté à ses invités spéciaux dans l’après-midi et inventant le même terme utilisé par l’annonceur en charge de la diffusion du défilé de Cadix pour désigner le désormais célèbre ours. Pour boucler davantage la boucle, l’animal accessoire populaire avait l’air plus tordu que jamais. Un détail qui n’est pas passé inaperçu pour la femme de Vigo, qui s’est exclamée : « Cette plus disloqué que l’autre jour. »

Il faut remarquer la capacité de réaction de l’équipe de production de Sálvame pour une telle mise en scène, et c’est qu’ils ont réussi en moins de 24 heures à obtenir les mêmes costumes qui ravissaient les rues de Cadix afin qu’ils puissent se promener dans leur décor. Un travail ardu mais efficace qui met en évidence ce qui est peut-être l’un des départements les plus précieux de l’espace occupé par Telecinco l’après-midi.

