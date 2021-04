Salvatore Ferragamo rejoint la campagne «The Hiring Chain» de CoorDown – WWD

Salvatore Ferragamo apporte sa contribution pour aider le monde de la mode à devenir plus inclusif en répondant à un appel de CoorDown, une association qui soutient les personnes touchées par le syndrome de Down. L’association a lancé le 21 mars lors de la Journée mondiale de la trisomie 21 la campagne «The Hiring Chain» pour promouvoir l’inclusion au travail.

Grâce à CoorDown et au soutien de l’association Trisomia 21 basée à Florence, une personne atteinte du syndrome de Down a été embauchée par Ferragamo pour travailler dans l’un de ses bureaux de Florence.

«Nous avons décidé de rejoindre la campagne ‘The Hiring Chain’ avec beaucoup d’enthousiasme car nous pensons que c’est une priorité de rendre le lieu de travail de plus en plus enrichissant et, sur ce chemin, la diversité est une valeur fondamentale», a déclaré Micaela le, PDG de Salvatore Ferragamo. Divelec Lemmi.

Suite à la sortie en mars dernier de la vidéo «The Hiring Chain», qui présente une bande-son interprétée par Sting et qui a reçu 5 millions de vues, 900 entreprises du monde entier ont contacté CoorDown pour en savoir plus sur ses activités, qui ont également été promues par le réseautage professionnel plateforme LinkedIn.

«À la veille de la fête du Travail [May 1, in Italy] nous pouvons célébrer la première embauche en Italie grâce à Salvatore Ferragamo. Malgré le moment critique marqué par la pandémie de COVID-19, avec «The Hiring Chain», nous avons reçu beaucoup d’intérêt de la part de différentes entreprises, en particulier dans les pays qui abandonnent l’urgence », a déclaré la présidente de CoorDown, Antonella Falugiani. «Nous espérons qu’en Italie, davantage d’entreprises suivront l’exemple positif de Salvatore Ferragamo et décideront de donner une opportunité à d’autres adultes atteints du syndrome de Down et ayant une déficience intellectuelle. Aujourd’hui plus que jamais, l’inclusivité sur le lieu de travail n’est pas seulement un droit qui doit être garanti à chaque individu, mais apporte également des avantages à l’environnement de travail et à la société.

