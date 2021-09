Salvi Jiménez a battu Sergio González au deuxième tour

Dario Pérez

@ Ringsider2020

Salvador Jiménez (8-0, 2 KO) s’est montré en grande forme en s’imposant avant la limite hier soir à Valladolid, lors d’une soirée organisée par MGZ.

Entouré de nombreux fans à sa sortie sur le ring, Salvi s’est avéré être un prophète dans son pays et, devant quelque 700 personnes, a battu le Nicaraguayen. Sergio González (10-26-5, 7 KO). La salle est sortie avec beaucoup d’enthousiasme, se souvenant de son stade amateur en imposant son rythme et en occupant le centre du ring et le rôle d’agresseur. Rapidement, il accapare son adversaire et cherche de toutes les manières possibles à connecter des mains puissantes.

González, pour sa part, a lancé plusieurs contres avec un certain danger qui a permis à Jiménez de se calmer et d’élaborer l’attaque avec plus de patience. Cependant, l’accumulation des punitions a fait tomber les Centraméricains à l’issue du premier tour.

Dans le deuxième et, finalement, le dernier tour des six convenus, la tonique était assez similaire. Le corner a souligné à Salvi la nécessité de travailler et d’éviter d’être touché par une contre-attaque, ce qui signifiait qu’il y avait moins de quantité, mais une meilleure qualité d’attaque du combattant invaincu. À la suite de cette démolition progressive, González est tombé, plus endommagé que jamais, à l’approche des dernières secondes de l’assaut. Son cœur de guerrier voulait monter, mais, presque simultanément, l’arbitre a décrété qu’il n’était pas en état de continuer pendant que le corner jetait l’éponge.

Belle victoire pour Salvi Jiménez, qui attend déjà les épreuves pour disputer le Championnat d’Espagne Super Feather, propriété d’un Juanfe Gómez qui disputera le titre de l’Union européenne dans la catégorie en Italie.

Lors des précédents matchs amateurs de la soirée, victoires des combattants locaux Deivi Suero (Lagun-Sancal) contre Arand Charad (Asturies) par le RSC au troisième tour, Ricardo Longo (La Campiña) contre David Serra (Asturies) par décision unanime, Douglas Felipe (Diablo) contre Nabil Saber (Madrid) par RSCI au deuxième tour et Alexis García (La Campiña), qui a battu aux points Alain Conde (Euskadi) dans le combat le plus divertissant et disputé du gala.