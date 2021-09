Salvi Jiménez : “Je me bats contre les Nicaraguayens parce que beaucoup de boxeurs espagnols m’évitent”

Dario Pérez

Le vendredi, Salvador Jiménez (7-0, 1 KO) revient sur le ring dans un carré spécial. Il effectuera son deuxième combat professionnel à Valladolid, sa ville. Son rival sera le Nicaraguayen Sergio González (10-25-5, 7 KO), après avoir perdu quelques opportunités de combat précédentes. Salvi attend le championnat d’Espagne Super Featherweight, et il s’est entretenu avec ESPABOX quelques jours avant le gala pour nous raconter son histoire et ses sentiments.

“Je suis rassasié, j’attends vendredi avec impatience”dit Jiménez.

Salvi Jiménez commente avec un sourire malicieux, à propos de son origine dans la boxe, que «Quand j’étais petit j’étais un peu ému, presque méchant, et mon père voulait canaliser mon agressivité à travers la boxe. Ça a commencé comme un hobby, mais mon coach Domingo m’a emmené dans un interclub et j’ai bien secoué l’adversaire, alors j’ai commencé à y prendre goût et j’ai commencé à me frayer un chemin. Ceux qui voient la boxe comme un sport violent et négatif sont complètement confus, car cela vous rend humble, vous fixe des objectifs et vous permet d’être une meilleure personne ».

Sur cette croissance de la boxe à Valladolid, il raconte que “Je suis très heureux d’être d’où je viens, je l’ai juste pris comme passe-temps, j’ai abandonné le football et j’ai commencé à avoir des rêves et à atteindre de grands objectifs, comme aller aux Jeux Olympiques”.

Le pucelano, cependant, n’a pas pu matérialiser son rêve en raison d’un changement de poids dans la boxe olympique, et a dû choisir la voie professionnelle : «Ma catégorie m’a été enlevée, et alors le poids qui me toucherait serait très élevé pour moi. Je suis fort, mais si je donne trop de kilos, je ne suis plus fort, ce qui est l’un de mes grands atouts. Et j’ai choisi d’être avec MGZ parce que, pour moi, c’est la meilleure promotrice d’Espagne et ils peuvent m’aider à faire mon chemin en tant que boxeur. La communication avec Txutxi del Valle et Íñigo Herbosa est constante et fluide, ce sont de grands amis pour moi et, malgré un entraînement normal à Valladolid avec Nacho et Domingo, je monte régulièrement au sparring et nous fonctionnons toujours comme une équipe unie ».

Ceux d’entre nous qui ont vu Jiménez dans ses premiers pas de combattant se souviennent d’un jeune homme impulsif, voire téméraire, à la recherche de son adversaire depuis que la cloche a sonné, quelque chose qui s’est modéré au fur et à mesure des combats qui s’accumulent. Notre protagoniste le corrobore : « C’est vrai, avec les combats tu évolues et j’en ai fini avec 107 combats amateurs. Au début, je sortais pour scraper l’autre, mais tu t’améliore techniquement avec le temps ».

À la suite de la polémique sur ces habituels rivaux centraméricains de la boxe espagnole, Salvi ne se dérobe pas et se mouille : «Je pourrais avoir les sept victoires par KO, car je suis fort et endurant, mais ces gens avec qui je boxe sont des pierres, de vrais murs. Et cela arrive parce qu’il y a des boxeurs espagnols avec qui j’allais me battre et ils ont reculé, il est donc temps d’affronter ces garçons nicaraguayens car il n’y en a pas d’autre, et à la fin ce sont les seuls que vous pouvez appeler quand quelqu’un vous dit de ne pas vous battre à deux semaines du combat. Et les gens parlent sans savoir, même si je le respecte, mais je me bats avec les Nicaraguayens parce que les Espagnols ne veulent pas rester avec moi. Et il est impossible de mettre KO ces gamins car s’ils perdent par KO ils ne les laisseront pas se battre dans quelques semaines, et ils doivent prendre ou envoyer l’argent à leur famille. C’est pourquoi ils supportent ce qu’il faut, les pauvres », se démarque avec condescendance.

La prévision de disputer le championnat national est là, pourvu que les choses se passent bien pour lui vendredi prochain : « La préparation s’est très bien passée, et je sais que Sergio González, mon rival, va me faire travailler car il a toujours fait le boulot, même aux Etats-Unis et en Angleterre. Pour le titre national, je demande seulement qu’il arrive le plus tôt possible, que ce soit contre Juanfe Gómez ou contre Ramos Savín ; On m’a dit que ce serait pour la fin octobre ou le début novembre.

Le Championnat d’Espagne est, pour moi, un véhicule pour m’ouvrir de futures portes, pour des choses plus importantes. Je ne veux pas être le Champion d’Espagne ou le Champion d’Europe, mais plutôt gagner la Coupe du Monde, car rêver est gratuit. Et j’essaierai de l’être par tous les moyens ». À ce sujet, voudriez-vous « Face Óscar Valdez, dans ma catégorie ».

Vendredi prochain, au Centre sportif Pilar Fernández Valderrama de Valladolid, Salvador Jiménez franchira la prochaine étape d’une carrière impeccable à ce jour.

Le discours complet peut être vu ici à partir de la minute 7.