Salvi Jiménez-Sergio González, le 24 septembre à Valladolid

Le nouveau projet de promotion de la boxe à Valladolid, Pucela Boxing, s’habillera pour le 8e Trophée Alfredo García Fair, un hommage annuel à l’éminent arbitre de boxe.

Dans ce cas, le 24 septembre, une soirée sera organisée avec MGZ au centre sportif Pilar Fernández Valderrama de la ville de Pisuerga, avec une capacité limitée pour voir Salvador Jiménez (7-0, 1 KO), le combattant local invaincu, face au combattant nicaraguayen Sergio González (10-25-5, 7 KO). Ce sera l’étape précédente de Salvi pour le championnat espagnol de Super Feather.

L’autre motivation du gala sera d’assister à l’avant-dernier combat amateur de Isabel Rivero (48 kilogrammes), qui sera bientôt le premier boxeur de Valladolid à passer à la boxe en location. Rivero a remporté la Coupe Iberdrola l’année dernière et ce 2021 a été bronze au Championnat d’Espagne amateur. De plus, l’événement présentera d’autres procès de participation locaux, avec des athlètes de Boxeo Diablo, Lagun-Sancal ou La Campiña : Alexis, Richard, Douglas, etc.