Salzbourg a mis le Barcelona 2.0 de Ronald Koeman à l’épreuve

08/04/2021 à 13h30 CEST

Le FC Barcelone de Ronald Koeman jouera son quatrième engagement de pré-saison après avoir battu Gimnàstic de Tarragona, Gérone et Stuttgart. Le prochain adversaire est Le RB Salzbourg, actuel leader du championnat autrichien, qui mettra les Catalans à l’épreuve avant le Trophée Joan Gamper, contre la Juventus de Cristiano Ronaldo, et les débuts en Liga contre la Real Sociedad.

Les azulgranas, qui petit à petit ils récupèrent des troupes après les engagements des équipes d’été, ils réfléchissent déjà au début de saison et le sélectionneur néerlandais mettra sur le terrain un onze compétitif qui pourrait être le suivant : Rapporter; Dest, Piqué, Lenglet, Alba ; Riqui Puig, Busquets, De Jong ; Demir, Griezmann, Memphis.

L’équipe catalane est clairement la favorite de ce match amical, même si les Autrichiens a récemment battu les champions actuels de LaLiga, un Atlético de Madrid qui n’a pas encore fini de carburateur, et ils sont leaders de l’Amiral Bundesliga avec deux victoires. De plus, ils n’ont perdu qu’un match (1-3 contre l’AS Monaco) sur les 15 derniers matchs : 12 victoires, deux nuls et une défaite.

Memphis, Demir, Gavi et Nico, les grandes sensations de la pré-saison

La pré-saison du Barça laisse quelques noms propres lors des premiers matches amicaux. Memphis Depay, avec deux buts en deux matchs, est entré par la grande porte sur l’ardoise de Ronald Koeman. Aussi Yusuf Demir, qui a battu Àlex Collado dans les plans du Néerlandais, et a commencé les trois matchs.

D’autres joueurs qui viennent d’en bas et qui aiment beaucoup sont Gavi et Nico. Les deux milieux de terrain ont réalisé une excellente performance contre Stuttgart et pourraient faire partie intégrante des plans de l’entraîneur de l’équipe première au cours de la saison.. Tous deux joueront, dans un premier temps, avec la filiale Sergi Barjuan.