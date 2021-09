Salzbourg, en peau de mouton contre Lille

28/09/2021 à 21h00 CEST

Après avoir accompli la difficile mission de marquer au Sánchez-Pizjuán – et s’il n’avait pas perdu jusqu’à deux pénalités, le butin aurait été plus important – Salzbourg affronte la deuxième journée avec une occasion en or de présenter votre candidature pour être en huitième.

Avec les deux favoris – Wolfsburg et Séville – prenant des points en Allemagne, l’équipe RedBull Il part en peau de mouton contre Lille mais “prêt” à donner le machado. Le complexe énergétique doit se réinventer chaque année après avoir perdu des chiffres clés, et c’est réussi. Adeyemi est désormais leur fer de lance et le joueur le plus remarquable.

Il a des numéros pour l’accompagner en attaque Okafor, buteur le week-end dernier, au détriment de Sesko, l’autre option. Les victimes en défense Ils sont le principal problème de Matthias Jaissle. Au total, ses absences sont Wober, Solet, Piatkowski, Junuzovic, Koita et Vallci.

Devant ce sera un Lille en quête de régularité. Le champion de France n’a pas bien commencé le parcours du tout même si maintenant il s’agit d’enchaîner deux victoires consécutives. Renato Sanches et Bamba ne sont pas disponibles.

Compositions probables :

Salzbourg : Kohn ; Kristensen, Onguéné, Bernardo, Ulmer ; Sucic, Camara, Siewald; Aaronson ; Adeyemi, Okafor.

Lille : Grbic; Celik, Fonte, Botman, Reinildo ; Ikoné, André, Xeka, Gomes ; Jonathan David, Yilmaz

Arbitre: Halil Umut Meler (Turquie)

Stade: Arène RedBull

Heure: 21h00