Salzbourg vs. Barcelone. Le tournage des blaugranas continue

in

08/03/2021 à 13:54 CEST

pari

Le premier test exigeant de la pré-saison pour les hommes de Ronald Koeman arrive. UNE Barcelone qui sait exciter à son hobby avec les performances qu’il a eues à ce jour, grâce à un grand jeu déployé et un succès marquant remarquable.

De plus, dans le vestiaire culé, ils ont des raisons d’être plus que content des adaptations comme Memphis Depay ou les apparitions de joueurs locaux qui reçoivent les éloges d’une grande partie de la presse nationale et internationale.

En revanche, ce Salzbourg ne sera pas une Cendrillon dans ce match. L’actuel champion d’Autriche est une équipe avec un tournage beaucoup plus avancé que l’équipe espagnole et, en plus, il a commencé sa saison avec des résultats vraiment fantastiques.

Ils ont pu remporter leurs deux engagements en championnat avec de belles victoires et montrer l’une de leurs meilleures vertus, leurs capacités offensives. Jusqu’à la date, ils ont marqué 10 buts en seulement deux matchs.

Non seulement cela, ils ont montré qu’ils sont prêts à concourir au plus haut niveau et comme preuve de cela, nous avons le récente victoire contre l’Atlético de Madrid (actuel champion de LaLiga) 1-0.

Pour ces raisons, je pense que Barcelone va avoir beaucoup de mal à remporter la victoire dans ce match et Je choisis de chercher la valeur de l’outsider, en l’occurrence le Salzbourg.

En analysant le marché du « Gagnant du match » sur Betfair, nous réalisons “Salzbourg ou cravate” ils nous paient un quota [1.80]. Une option que je considère d’une valeur évidente compte tenu des raisons susmentionnées.

En revanche, il faut tenir compte du caractère offensif des deux équipes. Une efficacité qui est démontrée dans les buts que les Autrichiens et les Espagnols frappent leurs rivaux, il me semble donc inévitable de jeter un œil à la section “Buts dans le match”.

De cette façon, nous trouvons une option attrayante avec deux sélections que nous pouvons joindre grâce à l’outil “Combipartido” de Betfair qui nous permet d’unir différentes options de marché.

Nous nous référons à l’option que dans le parti ils sont donnés “Plus de 2,5 buts et les deux équipes à marquer” qu’ils nous paient à un quota [1.60].